La Plata: Tres días de paro en el Instituto Médico Mater Dei

TRES DIAS DE PARO EN CLINICA PLATENSE POR RECLAMOS SALARIALES:

«MUCHOS COMPAÑEROS YA NO TIENEN NI PARA COMER»

Desde las 6,00 de mañana (miércoles 17 de noviembre) y por 72 horas los trabajadores de la clínica platense Mater Dei de la calle 45 entre 13 y 14, realizarán un paro de actividades –sólo se atenderán las urgencias y guardias-, en reclamo de deudas salariales que los propietarios del establecimiento mantienen con más de 120 trabajadores y que incluyen los salarios completos de agosto, septiembre y octubre del corriente año. «No podemos entender la falta de sensibilidad y responsabilidad de los dueños de la clínica. Muchos compañeros ya no tienen ni para comer y aun así no dejan de atender a los pacientes. No vamos a bajar los brazos hasta que escuchen nuestro pedido desesperado» explicaron los referentes sindicales de ATSA-La Plata con representación en el sanatorio platense.

Los propietarios de la Mater Dei, arrastran además otras deudas salariales: aguinaldo (S.A.C) de 2020, que debió abonarse en julio y diciembre de ese año; la primera cuota del S.A.C de 2021 y las sumas no remunerativas incorporadas por paritarias a los sueldos en 2020 y 2021.