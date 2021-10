La Plata: Muere obrero en una edificación sin controles reales

La noticia en la mayoría de los medios periodísticos hacen referencia a la muerte de un obrero en una construcción por un accidente, incluso para «maquillar» que todo estaba bien agregan que las ambulancias llegaron en minutos al lugar, pero curiosamente a los supuestos periodistas no les llamó la atención la falta de seguridad de los obreros de la construcción en cuanto a la ropa y los elementos de trabajo.

Cuando un obrero muere en un «accidente» por carecer de los elementos de seguridad se evidencia que no había controles por parte del municipio de La Plata y del sindicato en este caso la UOCRA, que que por las imágenes que circularon en la muerte del obrero identificado como Matías de 38 años de edad, al caer desde un 7mo piso, se observa que los compañeros no poseen ropa adecuada y no se aprecian elementos de seguridad para ese tipo de construcciones.

El hecho ocurrió en la obra en construcción ubicada en 14 entre 58 y 59, destinada a viviendas multifamiliar y oficinas.