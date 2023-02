La Plata: Comenzó el jury al juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio

El jury contra el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, suspendido en sus funciones tras negarse en 2018 a cumplir con un pedido de detención de los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente, comenzó este lunes en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.

Según indicaron fuentes del jurado de enjuiciamiento, las audiencias -que se desarrollan en el subsuelo del edificio Alberto Balestrini de la calle 7 y 49- se extenderán hasta el próximo viernes.

Está previsto que declaren unos 85 testigos, 55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado suspendido, encabezada por el abogado Diego Raidán.

Durante la primera jornada testificaron diez personas, entre otras Adriana Cecilia Coliqueo, presidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús, citada por la parte acusadora, por ser quien hizo una presentación judicial contra el magistrado por «intervención directa en causas de amparo sin ordenar el sorteo por parte de la Receptoría General de Expedientes».

Carzoglio denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri -tras rechazar el pedido de detención que el fiscal Sebastián Scalera pidió para Pablo Moyano, por supuesto liderazgo de una asociación ilícita junto con la barra brava de Independiente- dos agentes jerárquicos de la AFI, Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano, le pidieron la detención de los Moyano e, incluso, le entregaron un borrador de la resolución que debía firmar.

Tras esa negativa, Carzoglio fue denunciado por el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por presuntas irregularidades en el desempeño de su función como amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha y haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.

También, por «formular expresiones indecorosas y agresivas» a una agente fiscal, por «maltrato» al personal de su juzgado y por irregularidades al ordenar el allanamiento del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.

Así, primero se lo apartó en forma preventiva por 90 días y en 2019 se resolvió directamente suspenderlo hasta que se defina si se lo destituye o no del cargo.

El jurado está presidido por la jueza de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan e integrado por los legisladores provinciales de Juntos Ismael Passaglia y Erica Revilla; del Frente de Todos Débora Galán y Maite Alvado y de Espacio Abierto, Walter Carusso, y los abogados Pablo Esteban Perrino, Graciela Beatriz Amione y Jorge Pablo Martínez, de La Plata; Juan Emilio Spinelli, de Necochea, y Pedro Jorge Arbini Trujillo, de San Isidro.

En declaraciones a Radio 10 y al portal Diarioconurbano.com, Carzoglio expresó que las acusaciones en su contra «son falsas y rebatibles con los testimonios y pruebas que presentaré en las audiencias».

«El jury avanzó imprevista y sorpresivamente después de que me negué a detener a Moyano por falta de fundamentos», planteó.

En ese marco, sostuvo que está «fuerte» y decidido a «dar batalla en el jury», porque este proceso «se inició en 2015 en base a hechos de 2009 en adelante, que serán fácilmente rebatibles porque todos responden a una relación no muy satisfactoria que yo tenía con una fiscalía de Avellaneda».

«Pero todo se activó después de 2018. El jury estaba en estado vegetativo y en un mes y medio se reactivó. Se me acusó, se me apartó y se me suspendió, con el embargo del 40% de mis haberes», describió.

Luego de la ronda de testigos, será la etapa de los alegatos y de que el magistrado suspendido pronuncie sus últimas palabras antes de la decisión final del jury. Cumplimentados esos pasos, el tribunal cuenta con cinco días para dar a conocer su veredicto y funda