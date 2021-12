La OMS advierte que habrá “tsunami de infecciones” por las variantes Ómicron y Delta

La jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María van Kerkhove advirtió que se avecina “un tsunami de infecciones en el mundo” y precisó que todavía no se sabe si la variante Ómicron genera una enfermedad más leve, porque los datos son insuficientes. “Muchos de los casos que se han visto son en viajeros, que suelen tener síntomas leves, porque si estás viajando no estás enfermo”, explicó.

“Creo que todos los casos fuera de Sudáfrica han sido leves o asintomáticos, pero en Sudáfrica hemos visto toda la gama, desde enfermedades leves a más graves. Cuando el virus Ómicron entre en poblaciones vulnerables habrá un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte. La mayoría de los informes que tenemos ahora dicen que es más leve, pero es pronto para decirlo. En las próximas semanas lo sabremos”, explicó.

La epidemióloga sostuvo que “es esperable que Ómicron consiga escapar en alguna medida de la respuesta inmune, pero eso no quiere decir que las vacunas vayan a ser inútiles”.

En ese sentido, pidió a las autoridades de cada país que tomen medidas inmediatas: “Se lo repito a los gobiernos: no esperen para actuar. Y no me refiero a confinamientos. Antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones, por favor, usen las mascarillas, faciliten el teletrabajo, limiten los contactos con otras personas, eviten las reuniones, inviertan en ventilación, aumenten la vigilancia de los genomas del virus y tengan sus hospitales preparados”, remarcó.

Ante esta nueva variante, Van Kerkhove explicó que por el momento poseen información muy limitada. “La información sobre las hospitalizaciones y los casos en Sudáfrica no incluía si ya habían pasado el Covid-19 o si habían sido vacunados. Los colegas sudafricanos están trabajando afanosamente para obtener esos datos. Sabemos que las vacunas previenen las hospitalizaciones y las muertes, pero no evitan todas las infecciones ni toda la transmisión”.

Y concluyó: “La vacunación por sí sola no es suficiente. La vacunación previene la enfermedad grave y la muerte, pero no previene completamente la infección”.