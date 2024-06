La izquierda y el sindicalismo combativo convocan «a rodear el Congreso» este miércoles

Ante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, desde el MST y el Frente de Izquierda Unidad, junto a organizaciones sindicales, sociales, de la juventud, entre otras, llaman a movilizarse este miércoles 12 desde las 9 hs al Congreso, en rechazo a la aprobación de este proyecto. Este lunes por la tarde, habrá una conferencia de prensa en la Plaza Congreso.

Cele Fierro, diputada de la Ciudad (MST-FIT Unidad), explicó: «La Ley Bases bien podría llamarse la Carta de Sumisión. No sólo entrega nuestros recursos a las corporaciones nacionales y extranjeras, sino que arrasa con derechos como las indemnizaciones, estabilidad en el empleo, legalizan el trabajo precario y condena a 9 de cada 10 mujeres a jubilarse recién a los 65 años, cobrando una prestación de miseria. Todo para seguir beneficiando con exenciones y privilegios a los ricos y al FMI, los jefes de Milei. Este gobierno de anticasta no tiene nada, ha retenido la comida para los comedores, tiene denuncias por contratos truchos, dietazos, despidos, tarifazos. Por eso no podemos dejar que pase esta ley antiobrera».

Por su parte, el dirigente nacional del MST-FITU, Alejandro Bodart, señaló: «Pese a la guerra contra los trabajadores que implica esta Ley Bases de Milei, la CGT y las CTA no convocan a parar y solo llama a marchar un sector de sindicatos cegetistas. Es crucial exigir a la CGT que convoquen a paro nacional ese día para ser millones rodeando el Congreso. Los mayores afectados, de aprobarse esta Ley Bases, son los trabajadores con la nefasta reforma laboral. Cuando están sufriendo despidos, suspensiones, ajuste salarial y precarización. Cada día, esto se profundiza. Por eso, además de ganar masivamente las calles para derrotar la Ley Bases, debemos seguirla con un plan de lucha hasta derrotar todo el Plan Milei».