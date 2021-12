La Ciudad de Buenos Aires no exigirá pase sanitario

En el marco de un aumento significativo de casos, el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel confirmó que la ciudad no exigirá el pase sanitario tal y como reza la disposición nacional y destacó que la medida regirá solo para eventos masivos y boliches.

“En la ciudad no tenemos un pase sanitario, tenemos un pase para actividades particulares como eventos masivos, y eventos clases C, y un control de vacunación”, sostuvo y aseguró que la disposición no encuentra justificación en su distrito dado que, a pesar de los niveles de contagio, el uso de camas UTI es del 5,1% y el porcentaje vacunatorio es alto.

Ña ciudad cuenta con más del 85% de la población con esquema completo y un 15% con dosis de refuerzo.

“Vamos a seguir manteniendo nuestros protocolos”, manifestó Miguel. Y agregó: “En la ciudad de Buenos Aires no se justifica ir hacia un pase sanitario más amplio”.

Asimismo aseguró que, a partir del primero de enero, realizarán una homogeneización del aforo en sintonía con lo establecido a nivel nacional. “La norma nacional habla de eventos masivos de más de mil, y la nuestra de más de diez mil, es posible que a partir de enero homogeneicemos en el mismo número”, adelantó.

Por último, aseguró: “No estamos preparando con mucha responsabilidad, y con rigurosidad”. Y concluyo: “ Creemos que el miedo es la peor política sanitaria, pero sí apelamos a la responsabilidad”