La bronca de Fernanda Iglesias tras quedarse sin trabajo en la TV: “Me dolió que me ofrecieran 220 mil pesos”

La periodista tomó la decisión de abandonar su puesto como panelista después de una propuesta que no estaba muy lejos de lo que esperaba.

Fernanda Iglesias anunció este martes que no formará parte del grupo de panelistas que acompañan a Ángel de Brito en LAM (América). Aunque no se despidió en su última salida al aire, a través de sus redes, agradeció al conductor la oportunidad de participar en su programa, pero además expuso la razón que terminó de catapultar su salida del programa.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le consultó si su decisión tuvo que ver con los roces que hubo entre ella y Yanina Latorre. La periodista, lejos de evadir la pregunta, desmintió categóricamente: “¡No! Sentía que no estaba dándolo todo”. Luego, agregó “Me pagaban muy poco”.

Pero cuando consultaron si en realidad se fue del programa porque le ofrecieron ser panelista rotativa y no fija, ella no dudó en contar la verdadera razón de su renuncia. “Me dolió que me ofrecieran un sueldo de 220 mil pesos”, expuso y sorprendió a sus seguidores

Sin embargo, la periodista se mantuvo optimista frente a lo que pueda deparar su futuro laboral. Descartó la posibilidad de irse al streaming Bondi, pero sí adelantó que hay un proyecto en puertas en el que le interesaría participar.

Fernanda Iglesias dio a conocer que organiza tardes de meriendas, charla y regalos para mujeres. En diálogo con TN Show, contó cómo surgió la idea y dio detalles de los encuentros que encabeza junto a la coach Vanesa Frascino.

A mediados del pasado mes de septiembre, se viralizó un posteo en el que la panelista promocionaba sus reuniones. “Te invito a conocernos y a pasar una tarde juntas. Merienda, charla y regalos. 5/10 de 14 a 17. Escribí ‘info’ en comentarios para saber más”, se lee en el flyer. En la descripción, añadió: “En estos encuentros nos potenciamos, nos acompañamos y nos sentimos mejor”.

Consultada acerca de cómo surgió la idea, explicó: “Se me ocurrió cuando estaba mal porque me había separado. La gente, sobre todo las mujeres de mi edad, me notaban triste y me escribían. Me decían ‘a mí me pasó lo mismo, pero vas a ver que se sale’ o ‘yo estoy igual, también me separé’. Y un día dije ‘Estamos todas mal y cada una por su lado, ¿y si nos juntamos para hacer catarsis?’. Así fue que organicé la primera merienda, que fue en octubre en el Palacio Paz, y fue buenísima y superexitosa”, comentó.

A raíz de los buenos comentarios que recibió la propuesta, decidió repetirla. “Hubo otra en noviembre y en diciembre, y en enero hicimos un almuerzo. Al principio trabajaba con Josefina Pouso, que es coach, pero después ella no pudo seguir y yo contraté a Vanesa Frascino, otra profesional, con quien hicimos una reunión el 7 de septiembre y ahora vamos a repetir el 5 de octubre”, explicó.