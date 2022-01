La ANMAT prohibió la venta de una pastilla para mejorar el rendimiento sexual

La resolución se tomó luego de la denuncia de un consumidor que experimentó un pico de presión.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y distribución en todo el país de una pastilla que promete mejorar el rendimiento sexual de los hombre. El producto le provocó un pico de presión a un usuario.

Se trata del artículo “All Natural Herbal Supplements, marca Shelex – Male Sexual Enhancement, 8 Capsule, Distributed by American Nutraceutical Technology Inc., El Monte, CA 91731, USA”.

En la Disposición 447/2022, publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT aclara que esta pastilla “carece de autorización de producto y establecimiento, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

Por otro lado, detalla que el rótulo del producto explica que se utiliza para “mejorar el rendimiento sexual de los hombres”. Además, que no se debe consumir más de la dosis indicada, debe mantenerse lejos del alcance de los niños y hay que tener precaución a la hora de mezclarlo con alcohol.