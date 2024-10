La advertencia del Municipio de Avellaneda por un emprendimiento inmobiliario

Avellaneda informó que los lotes que se publicitan para la construcción de viviendas no cuentan con servicios públicos básicos y no son aptos para construcción. El Municipio de Avellaneda emitió una advertencia por un emprendimiento inmobiliario que publicita lotes de La Saladita y no cuenta con los permisos para la construcción de viviendas. “La Municipalidad…