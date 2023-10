L-Gante ubicó con altura a los periodistas de PH

Finalmente, se conoció el momento en el que el artista estalló de furia contra el conductor y los invitados en PH, Podemos Hablar. “Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas”, sentenció.

Este sábado por la noche se conoció el momento en el que L-Gante se enojó con Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar (Telefe). El artista se incomodó ante la gran cantidad de preguntas que le hicieron tanto el conductor como los invitados, especialmente la periodista Pía Shaw y Karina Mazzocco.

Después de una de las consignas, Andy le preguntó al cantante de RKT cómo se sentía y Elián explotó: “Estoy un poco enojado porque vos me invitás a tu programa y si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el ‘palito’. ¿Ustedes no saben que pueden generar problemas personales? Lo tendrían que saber porque son profesionales”.

“Me pone de mal gusto porque un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes ante una cámara, le iría mal. Yo represento a los pibitos de mi edad que se tienen que enfrentar al mundo y cosas así te pueden pasar en cualquier lado y hay que estar preparado para todo”, agregó en su descargo.

“Lo quería decir porque sabemos lo que es pisar el ‘palito’. Sepan que no están hablando con un bolud… Represento a los pibes del barrio, de mi edad sobre todo”, cerró L-Gante. Marilina Ross, otra de las invitadas, acotó un “te quiero”. “Sobre atrevimiento, no voy a fallar. Que fallen los demás, yo no voy a fallar. No voy a ser atrevido porque los demás lo sean”, comentó el cantante.

El conductor intentó responderle pero el intérprete de Malianteo 420 le pidió que continuara con el programa. “Qué lindo que lo puedas hablar”, sostuvo la cantante, tratando de apaciguar la situación. “Yo quiero que nos vayamos todos contentos”, replicó Andy. “Para mí está saliendo todo de 10, ya me pude expresar”, contestó el artista.