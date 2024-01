Karina Milei, cuarteto y custodias, las prioridades del «jefe»

Mientras millones de argentinos enfrentan una economía que los empobrece día a día, con una inflación que no se detiene y desde el gobierno nacional hablan de ajuste, de aguantar y de esfuerzo, los libertarios no se privan de nada, el recorte en el Estado no llega.

Bailes, funciones teatrales, viajes y paseos, son las preocupaciones de quienes están lejos de gobernar con seriedad y con el ejemplo, un presidente que está más presente en las redes sociales que controlando a los funcionarios que conducen el país y que curiosamente no eran de su espacio.

Los mismos que criticaban el populismo, que destacaban el glamour de Macri, ahora no se espantan con Karina Milei bailando cuarteto entre gente popular y rodeada de una custodia numerosa que son las cosas que no hacen los gobiernos serios.

Karina Milei, hermana del mandatario argentino y secretaria General de la Presidencia, fue vista mientras bailaba en un recital del cantante de cuarteto, Ulises Bueno, el hermano de Rodrigo.



El recital se realizó el sábado en el estadio de GEBA, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la funcionaria pudo ser vista custodiada y bailando las canciones de cuarteto.