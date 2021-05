Judiciales realizan retención de tareas hasta que la Corte restringa la presencialidad

Desde la Asociación de Judiciales Bonaerense convocaron a una medida de fuerza frente a la falta de respuesta de la Corte para restringir la presencialidad en departamentales debido al aumento exponencial de contagios que se registra en Buenos Aires y en el Poder Judicial. La medida de fuerza regirá hasta el viernes.

En el primer día de la retención de tareas, el secretario general AJBA Lomas de Zamora, Jorge Sotelo, destacó el acatamiento y apoyo que tuvo la medida y subrayó que “los trabajadores están pasando un momento muy difícil”.

“Los informes son muy claros del aumento de casos de COVID-19 y de las medidas de prevención que hay que tomar, el Poder Judicial no está exento de esto porque hubo un aumento de casos que es alarmante. Se lo dijimos a la Corte que debía mantener los niveles de seguridad sanitaria y que hiciera una acordada que determine límites para evitar la libre interpretación, pero no escucharon nuestro reclamo e hizo una acordad muy vaga”, recriminó el dirigente sindical.

Subrayó que “esto supone un peligro serio a todos los compañeros, por eso se decidió esta medida de fuerza” y apuntó a que “la Corte recapacite porque esto es también un pedido del colegio de magistrados y abogado que pidió medidas sanitarias y la Corte no escuchó”.

Además, marcó que “las condiciones edilicias de muchos juzgaos no permite la presencialidad y cuidar la salud” y remarcó que “habría que reducir el personal, pero la Corte sigue sin escuchar y no dicen nada”.

En ese punto, señaló que desde el sindicato le enviaron notas al Ejecutivo provincial “explicando esta situación, pero no hubo respuesta, mandamos a la Corte explicando la medida de fuerza, y también al Ministerio de Trabajo, pero no respondieron” y advirtió que “el número de contagios sigue siendo alto como en el resto de la sociedad y el Poder Judicial no está exento”.

La medida tendrá vigencia en principio hasta el próximo viernes 7, y una vez finalizada el sindicato evaluará la continuidad de la acción gremial en función de las modificaciones que disponga la Suprema Corte al esquema de funcionamiento actual.