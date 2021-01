Judiciales advierten que podrían no retomar después de la feria judicial

Desde la Asociación de Judiciales Bonaerense (AJB) criticaron a Provincia por la falta de convocatoria a la paritaria salarial que debía ser en enero y advirtieron que si no son convocados tomarán medidas de fuerza y una podría ser no retomar la actividad en febrero cuando termine la feria judicial.

“No hubo ninguna novedad al respecto de la paritaria salarial, la próxima semana tenemos la reunión por la paritaria técnica, pero de la salarial no hay respuesta. No hubo ni comunicación informal y no sabemos qué pasa así que no entendemos por qué si hace unas semanas cerró con estatales no convocan al resto de los estatales para cerrar”, criticó el secretario general de la AJB Lomas de Zamora, Jorge Sotelo.

Asimismo, manifestó que “no se entiende” la actitud del Gobierno provincial al indicar que “no fue el estilo ni la actitud que tuvieron los meses anteriores que fue la de conversar y discutir”. “No entiendo por qué lo han hecho”, manifestó.

Ante la falta de convocatoria de Provincia, el dirigente sindical sostuvo que están “analizando” qué posición y acciones tomar. “Estamos a la espera, pero también estamos viendo qué vamos a hacer y la semana que viene se verá cómo iniciamos febrero”, aseveró.

En ese punto, aclaró que “está la posibilidad de que no se empiece después de la feria judicial, es algo que se trató en las asambleas” al señalar que de parte del Gobierno provincial “no hay ninguna palabra y preocupa la actitud”.

Explicó, en tanto, que “lo que falta actualizar es noviembre y diciembre de acuerdo a la inflación” que era algo acordado cuando se cerró en diciembre la paritaria de volver a reunir en enero. Hasta el momento, los trabajadores judiciales perdieron un 9% de salario ya que el acuerdo cerrado es del 27% y la inflación cerró en 36.

A esta situación se suma la apertura de la discusión salarial del 2021, a lo cual, Sotelo subrayó que “va a ser difícil si este va a ser el tono que van a usar de no convocar y no llamar ni discutir, va a ser difícil llegar a un acuerdo”. Además, recordó que en esta paritaria está entre los puntos a discutir la pérdida salarial que tuvieron los judiciales en el 2018 y 2019 durante el gobierno de María Eugenia Vidal.