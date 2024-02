Jeremías Esposito con Discapacidad Mental. Claman por ayuda

Jeremías Esposito con Discapacidad Mental, está sin CET Centro Educativo Terapéutico, hace seis meses Claudia López mamá de Jeremías está sin atención de la Obra Social, ella comenta que les dicen que ellos no se ocupan de esos temas, es como mandarlos al desierto sin agua y no disponen de recursos y no pueden andar con Jeremías por todos lados, eso les genera mucha ansiedad y frustración.

Claudia nos comenta… Soy mamá de un joven con discapacidad intelectual (Retardo mental, estoy en la búsqueda hace seis meses de un CET (Centro Educativo Terapéutico). Pidiendo a la obra social «SOM» Sindicato Obrero de Maestranza ayuda. Que locura todo mal, ilógico pedir ayuda a un servicio que se paga con nuestros aportes mensuales, ellos tienen el mango, cuando los derechos a las prestaciones son obligatorios en todos los ámbitos de salud, en este caso discapacidad, tienen q estar al servicio y respondiendo necesidades, me encuentro que las asistentes sociales de salud mental no tiene injerencia en este tema. Por lo cual estoy desamparada y Jeremías ha comenzado con sus deterioros conductuales motrices, sociales, por motivos de que no se tomó con la responsabilidad que tiene una obra social ante estas patologías, las consecuencias de no tener tratamientos multidisciplinarios son muy graves, ya q son seres sujetos a derechos y cuidados. No se está cumpliendo la ley 24.901. Esto será elevado al poder judicial. Pido justicia no a los derechos vulnerados de Jeremías.

En síntesis pido que reincorporen a Jeremías al CET donde asistió 13 años, que aun el sigue preparando su mochila, Jeremías sueña y tiene esperanzas de volver a el lugar donde fue feliz. Fue sacado por crisis sipcomotris q son parte de su diagnóstico, fue totalmente agresivo y discriminatorio, no se le dio posibilidad de reingreso, es lamentable y de mucho sufrimiento para nosotros.

Para quienes me puedan dar una mano Claudia López +54 9 3489 55 9029, Campana provincia de Buenos Aires, Argentina.

Por Paola Bravo para SOCINCE, Agencia de Noticias para las Américas.