Inteligencia artificial en WhatsApp: ¿es posible desactivar el círculo azul de Meta AI?

Muchos usuarios prefieren no interactuar con la AI y es por eso que existen opciones para que no se note su presencia en la app de mensajería. ¿Se puede? ¿Qué hay que hacer?

La tecnología avanza, se modifica, y los cambios -por lo general- son en pos de facilitarle la vida a los usuarios. Pero muchas veces esos cambios pueden no ser bienvenidos, o simplemente, no interesarle a quienes interactúan con ellos. Por ello existe la opción de obviarlos y seguir como se estaba antes.

Meta agregó la herramienta del círculo azul de Inteligencia Artificial (IA) en WhatsApp, así como también a las redes sociales de Facebook e Instagram. Si bien la IA es el presente y el futuro tecnológico, hay quienes prefieren no darle tanto uso, por tal motivo, se la puede sacar al menos de las conversaciones.

Meta es un chatbot de IA que está diseñado para que los usuarios puedan crear contenido, ya sea texto como imágenes.

Según explicó la empresa en su blog, “la inteligencia artificial genera los mensajes de Meta AI mediante una tecnología de Meta en respuesta a las indicaciones y los mensajes que envía a la IA. Los mensajes de IA son diferentes de los mensajes personales”.

Lo que se sabe, además, de ella es que está disponible en determinados países y solo en algunos idiomas: inglés, español, portugués, francés e hindi.

¿Cómo desactivar y no usar el círculo azul de Meta AI?

Aquellos que no quieren saber nada con esta innovación tienen la opción de remover al chat. Lo cierto es que no se puede desinstalar por completo, aunque sí está la opción de minimizarla para que no se note su presencia en WhatsApp.

Para eliminar la conversación con Meta AI hay que seguir los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp e ir a la sección de ‘Mensajes’ o ‘Chats’.

Buscar el chat con Meta AI.

Presionar y mantener presionado el chat hasta que se muestren las opciones.

Deslizar el chat hacia la izquierda (en dispositivos iOS) o hacia la derecha (en dispositivos Android).

Seleccionar ‘Eliminar chat’ o ‘Eliminar conversación’.

Confirmar que se quiere eliminar el chat.

Tras todo esto aparecerá un mensaje que dice lo siguiente: “Recuerde que al eliminar o desinstalar a Meta AI, ya no podrá interactuar conmigo desde WhatsApp. ¡Espero verlo de nuevo!”.

¿Cómo iniciar una conversación?

Lo primero es lo primero, asegúrate de tener la última versión de WhatsApp. Luego comience con los siguientes pasos:

Abre tu aplicación WhatsApp y dirígete a la pantalla de chat.

Aquí encontrará un círculo redondo de color azul violeta. Haz click en eso. Esto abrirá un chat con Meta AI. También puede hacer clic en el botón «Nuevo chat» y seleccionar «Meta AI».

Si es la primera vez, Meta AI podría pedirle que lea y acepte los términos de servicio. Léelo rápidamente y toca «Aceptar» si estás satisfecho con él.

Escriba su pregunta o solicitud de Meta AI en la barra de chat.

Una vez que su mensaje esté listo, toque el ícono de enviar (la flecha que apunta hacia la derecha). Meta AI analizará su pregunta y la responderá directamente dentro del chat.

¿Cómo iniciar una conversación con Meta AI en los chats grupales?

¡Meta AI lleva el poder de la IA a tus chats grupales de WhatsApp! Esta función le permite hacer preguntas y obtener información sin tener que abandonar la conversación. A continuación le indicamos cómo empezar:

Abra el chat grupal específico donde le gustaría usar Meta AI.

Dentro del campo para escribir mensajes, comience escribiendo el símbolo «@». A medida que escriba, aparecerá una lista de opciones. Busque «Meta AI» y selecciónelo de la lista.

Formule claramente su pregunta o solicitud en la barra de mensajes.

Una vez que haya elaborado su mensaje, toque el botón enviar.

Meta AI analizará su mensaje y entregará su respuesta directamente dentro de la ventana de chat grupal, y esta respuesta será visible para todos en la conversación.

Nota: En los chats grupales, Meta AI solo puede responder a mensajes que lo mencionen específicamente usando «@Meta AI». No puede acceder a ningún otro chat del grupo.

¿Qué es lo que nunca debes pedirle a la Inteligencia Artificial?

Sin importar de que desarrollo o plataforma estemos hablando, estos son puntos importantes que no debes de utilizar o solicitar a la IA debido a l as cuestiones éticas, profesionales, ambiguas, poco personales, peligrosas e ilegales que son, y que pueden meterte en problemas si no haces caso y por ello debes seguir tomando precauciones: