Indio Solari, sobre el gobierno de Milei: “Esta gente desembarca para afanarse todo”

El cantante se refirió al contexto sociopolítico en el célebre ciclo de entrevistas. También habló de su salud: “Estoy como el culo”.

Indio Solari fue el último invitado del ciclo de entrevistas Caja Negra, conducido por el periodista Julio Leiva y emitido por Filo.news.

El intercambio, documentado en potente contraluz, fue publicado por ese medio en la noche de este domingo, y destacó consideraciones del excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sobre diversos temas, alguno de ellos espinosos.

Por supuesto, el actual contexto sociopolítico tuvo su momento.

“La gente está cansada de la rosca, y de pronto, eligen cualquier cosa que parezca novedosa”, dijo en alusión a las recientes elecciones presidenciales que llevaron a Javier Milei al poder.

“Lo que pasa es que tienen muy mala memoria –añadió-. Esto no es nuevo. Pensar que este gobierno neoliberal es nuevo, es lo mismo que nos pasó. Yo lo he vivido tres veces antes. Y creo que es… no sé si eso puede durar mucho, porque la gente todavía está con la inercia de que la casta y toda esa pavada que hubo alrededor de la descripción del ingreso de esta gente, que desembarca para afanarse todo. Es así”.

“Yo, sinceramente no creo que haya alguien con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo. Se equivoca cuando invita a los radicales a participar, siempre nos cagan”, enfatizó a continuación.

El estado de salud de Indio Solari: “Estoy como el culo”

En otro momento de la entrevista, Solari tampoco anduvo con vueltas para hablar sobre su salud. “Estoy como el culo. ¿Y qué remedio te queda? Yo tengo esa súper actividad que me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso”, confesó el artista que días atrás estrenó nuevas canciones.

“Pero ni bien me vuelvo a la realidad, ya camino muy mal”, reveló el artista al que también se conoce como “El mister”.

En este punto, dijo que no le gusta que lo vean así y que ya no puede nadar como antes.

“Yo he nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer un largo en la pileta. Pero bueno, qué te voy a contar. Agarrá el libro, poné Parkinson y te va a decir todo lo que te pasa”, puntualizó.

Cuando la deriva conversacional entró en terreno musical, Solari se puso a hablar de sus “violeros”.

“Yo he tenido la suerte de tener a los tres mejores violeros del país. Realmente son Skay y estos dos muchachos Gaspar (Benegas) y Baltasar (Comotto). Falta Melchor y estamos completos. Son unos violeros impresionantes, músicos impresionantes”, resaltó.

Fue entonces que todo condujo a lo que le produce mirar en retrospectiva a los Redondos: “Trato de no mirar nada en que estén los Redondos metidos desde dentro porque se me dan sentimientos encontrados. Porque por un lado, hicimos cosas muy muy valiosas en tiempos jodidos. Y por otro lado, después fue una miseria lo que pasó”.

Cerca del cierre, respondió la clásica pregunta “¿Cuál es el momento que lo convirtió en la persona que es hoy?”

“Qué se yo, no tengo idea. Creo que es una cosa paulatina”, contestó.´

“No, no creo que haya un momento. No he tenido revelaciones de ningún tipo ni epifanías. He tenido descubrimientos que he hecho en función de algún riesgo. Siempre hay un riesgo”, completó.

Y cuando el protocolo de Caja Negra indicó si se haría alguna pregunta, Solari remató: “Yo creo que no me pregunto nada. No tengo ganas de preguntarme nada. Yo sé lo que lo que tengo que saber para estar vivo. Alguna vez dije que me gustaría que la muerte me encuentre vivo”.