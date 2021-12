Independiente: la Justicia suspendió las elecciones

La Justicia dispuso la suspensión de las elecciones que iban a realizarse en el Club Atlético Independiente de Avellaneda hasta que se defina la cuestión de fondo respecto de la lista opositora que encabezan el periodista Fabián Doman y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Mediante una presentación ante la Cámara de Apelaciones por parte de Cristian Ritondo, integrante de la lista de Doman, la Justicia dictaminó que por el momento el acto eleccionario quede trunco e indicó que la decisión que se tomó en primera instancia fue “prematura” ya que “no se dio oportunidad a comprobar cuanto se alegara sobre la titularidad del derecho esgrimido”.

Sobre ese mismo tema, se agregó que desde la agrupación encabezada por Doman se ofrecieron “una serie de elementos corroborantes que no fueron materia de ordenamiento ni producción”, cuando se tomó la decisión de primera instancia.

La elección debía realizarse el próximo 19 de este mes, pero ante esto, ahora todo quedó en “stand by”, hasta tanto la Justicia de el visto bueno para su concreción.

La lista Unidad Independiente lleva como presidente al periodista Fabián Doman y como vices al Intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y al periodista Juan Marconi.

“Estamos aliviados porque la Cámara de Lomas de Zamora decidió dar lugar a nuestro pedido y que se suspenden las elecciones del próximo domingo. Elecciones que no eran democráticas, no eran legítimas, no eran legales. La mejor noticia que le podían dar a Independiente”, indicó Doman quien pidió que de ahora en más “no inventen algo”, y señaló que la resolución no lo soprendió, dado que él “lo venía diciendo varios días antes”.

“Yo sabía que impugnaban mi candidatura, sabía siempre que a la lista la iban a proscribir. Si yo hubiera ido con el sello de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, del Pro, del partido que se te ocurra, también lo iban a proscribir. Siempre iban a proscribir mi lista, porque cuando en las encuestas empezamos a ver tantas diferencias y ellos se dieron cuenta que, aún moviendo todo el aparato no podían revertirlo, fueron por la proscripción”, añadió.