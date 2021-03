Indagatoria a ex directivos de Télam

El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4 tomó declaración indagatoria a ex funcionarios de la Agencia Télam, puntualmente, al ex Gerente de Relaciones Laborales y Logística, Carlos Rosendo Villoldo, y al ex Gerente General, Juan Carlos Gerding, en el marco de la causa que investiga la tercerización irregular del comedor de lxs trabajadorxs concretada en 2016.

Como no podía ser de otra manera, Villoldo continuó con sus mentiras, contradiciendo la sucesión de los hechos, y sin poder brindar respuestas sobre el hecho que se le imputa.

Así, comenzó diciendo que «todo lo que se hizo, y que nos valió a los funcionados de Télam numerosísimos dolores de cabeza (este es uno que se suma a ellos), se hizo procurando el bien y el mejor funcionamiento de Télam«. La realidad demuestra lo contrario.

Él mismo reconoce que la gestión que asumió a principios de 2016 «puso la lupa en la conducta del Secretario General del SITRAPREN Luis O. Giménez«. Con solo recordar la persecución sindical qué los caracterizó, queda claro que eso fue evidente.

El ex Gerente argumentó que «No era sencillo conseguir proveedores que aceptaran el sistema híbrido«. En otras palabras, se refiere al mecanismo por ellos utilizado para concretar la tercerización irregular del servicio.

Además, tal como denunció SITRAPREN oportunamente, y los funcionarios siempre lo negaron –inclusive ante la Justicia-, Villoldo confesó que «Quien coordinaba los menús y su preparación (en la tercerización irregular) era Ernesto Olague«, por lo cual pidió que se lo cite a prestar declaración como testigo del funcionario, al igual que a Andrés Sarco.

Villoldo declaró que desde octubre de 2017 Télam contaba con la habilitación del servicio de gas, pero «el comedor funcionó poco tiempo más porque en junio de 2018, en un acto absolutamente ilícito, irracional y arbitrario, el SITRAPREN junto con otros sindicatos que nucleaban a los trabajadores de Télam, tomaron el edificio de Bolívar 531 e impidieron el ingreso de las autoridades y funcionarios. Fue una situación tristísima«.

Es increíble y repudiable la mentira a la que recurre el ex funcionario con la pretensión de defenderse. Al comedor lo cerraron ellos en 2018 cuando despidieron a todo su personal, salvo a los dos testigos patronales.

Tristísima fue la situación de lxs trabajadorxs despedidxs ilegalmente, junto a quienes luchamos por meses para recuperar la fuente de trabajo, y que, sin embargo, algunxs quedaron en el camino ante la incertidumbre vivida.

Por otro lado, el ex Gerente General declaró que «Télam es una empresa muy grande, lo que le impedía estar en el día a día de todo lo que sucedía«, para luego avalar y ratificar todo lo expresado por Villoldo.

Conociendo los resultados de su gestión en Télam no podíamos esperar otra cosa. El tiempo nos vuelve a dar la razón confirmando por fin quiénes fueron los responsables que permitieron que la tercerización irregular se concretara.

Por último, resta esperar qué resolución tomará la Justicia…

Comunicado SITRAPREN