Hospital Narciso López, mala atención y mala praxis

No es una novedad que el Hospital Narciso López, más conocido como el «vecinal de Lanús» tiene quejas por la mala atención, demoras injustificadas en la guardia, malos modos de parte del personal de enfermería y médico, sumado al siempre «no tenemos recursos» con el que intentan justificar todo lo que hacen mal, como si esto fuera una frase que garantiza la impunidad de hacer las cosas mal y de mal modo.

Actualmente este hospital donde reina el caos, tiene 4 directivos, sí aunque usted no lo crea, es decir, solo en sueldos, se pagan 4cargos ejecutivos millonarios para que NADA funcione de forma eficiente.

En la fecha, luego de recibir varios mensajes de pacientes esperando horas en la Guardia Médica sin ser atendidos, intenté comunicarme con el Jefe de Guardia, dado que por la hora no hay otra autoridad en el lugar, sí a pesar de pagar 4 cargos directivos, a ninguno se le ocurrió dividir horarios para garantizar un responsable ante algún reclamo.

En el número 4241-2749 del conmutador, me derivaron a la Guardia Médica, donde al solicitar hablar con el Jefe del Servicio, nadie sabía si se encontraba, si había llegado y lo inaceptable que nadie supiera su nombre y apellido, es decir, se burlan del ciudadano, los mismos que luego piden respeto y dicen ser agredidos verbalmente por los pacientes, mientras se escuchaban las charlas y cumbia, el que pasaba por el teléfono volvía a preguntar lo mismo, ¿quién habla, qué quiere y para qué?, pero nunca encontraron al Jefe de Guardia, nunca se presentaron y mucho menos dijeron quien era el jefe, así de divertidos y maleducados son los médicos de la guardia y el personal que la integran.

En algún momento una mujer que no se identificó, dijo que la prioridad son la gran cantidad de pacientes entubados que tienen y que la prioridad son ellos y NO los que están ahí afuera, que si llevan horas esperando es por los entubados, algo curioso porque no requieren un médico al lado y ante mi insistencia sobre el procedimiento y su excusa terminó reconociendo que la demora en parte es por el cambio de guardia, los que se iban no ingresaron pacientes y los que entraron se toman su tiempo para comenzar a atender, en el medio de esas comodidades de los médicos están los pacientes que al no ser evaluados pueden agravarse su condición de salud y que Dios te pague.

Resulta inadmisible que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires no sean atendidos con la dignidad que se merecen y deben las autoridades provinciales que también son muchas cobrando millonarios sueldos sancionar estas conductas, Ministro Nicolás Kreplak, es usted quien debe velar por una atención hospitalaria donde se respeten los Derechos del Paciente y si hay que hacer sumarios para que los irresponsables entiendan que no están en una bailanta sino en una Guardia Médica, que se hagan.

También sería sano saber ministro Kreplak a qué se debe que el Ministerio de Salud que conduce, mantenga como información de las autoridades del Hospital Narciso López al Dr. José Luis Stroia fallecido hace ya 3 años, curiosidades que demuestran poca seriedad y que hay mucho que no hacen su trabajo.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw