Hackeo a Twich: revelan las ganancias millonarias de los principales streamers

Twitch, plataforma de streaming, fue víctima este miércoles del mayor robo de datos de toda su historia. Hackers se metieron en su base de datos y revelaron más de 120 GB de información. Todos los datos recopilados de forma ilícita se subieron de forma anónima a un foro de 4chan, es el destino habitual de los documentos que obtienen los delincuentes informáticos.

Entre los datos que se filtraron se encuentran el código fuente, contraseña, salarios de los principales Streamers, incluye una recopilación de todo lo que percibieron monetariamente los creadores de contenido desde 2019 hasta los primeros días de octubre de 2021. La información compartida en las redes también incluye los modelos de amenazas y estrategias de defensa del equipo de Ciberseguridad de la plataforma. El nombre del archivo donde están accesibles todos estos datos incluye las palabras «parte uno» por lo que podría haber más datos por publicar.

La plataforma confirmó el hackeo a través de un tuit, aseguraron: “Podemos confirmar que se ha producido una infracción. Nuestros equipos están trabajando con urgencia para comprender el alcance de esto. Actualizaremos la comunidad tan pronto como haya información adicional disponible. Gracias por soportarnos”.

El usuario que filtró los datos no reveló su nombre, se mantiene en el anonimato, en la publicación que realizó en el foro asegura que la comunidad de Twitch «es un pozo negro repugnante y tóxico», por lo que para favorecer «más competencia» en el sector de las retransmisiones en directo han conseguido meterse en el servicio y compartir los datos.



Según los datos revelados, el streamer con más ingresos en Twitch desde 2019 fue Critical Role con más de 9,6 millones dólares. Le sigue xQcOW con 8,4 millones de dólares. En el tercer lugar está Summit1g y se ha quién percibió 5,8 millones de dólares en dos años. Por su parte Ibai Llanos se tomó con humor la filtración publicó en un tuit: “Lo que más me jode de lo de Twitch es que mi contraseña ya no es GokuNarutoCristianoRonaldo”. Según la filtración, Ibai percibió alrededor de 2,31 millones de dólares.

Según las listas, Auronplay ocupa el puesto número 9 de los streamers con más ingresos de Twitch, con un total de 3.053.341,54 dólares. Por su parte Rubius se encontraría en el puesto número 35, con una ganancia de 1,76 millones de dólares.