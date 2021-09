Gran Acto en La Plata: «La salida es con Trabajo»

El sábado 4 de septiembre, y bajo el lema “La salida es con trabajo”, se realizó el Plenario de los Movimentos Populares en el Frente de Todos de la ciudad de La Plata.

El acto comenzó con la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones convocantes. Más de mil platenses se acercaron a este acto de campaña, fue una jornada combativa y de alegría, teñida por el color y el ritmo las comparsas La Chispa de Melchor Romero y Los Terribles de Malvinas.

Luego de la lectura del documento por parte de la compañera Albina Vides (Presidenta de Asoma-FNC), fue el turno de los oradores. En primer término hizo uso de la palabra Jorge “Alemán” Smith dirigente histórico de la CCC en el Astilleros Río Santiago, secretario del PCR zonal y pre-candidato a diputado nacional por la Pcia. de Buenos Aires por el Frente de Todos; Natalia López, referenta de Somos Barrios de Pie de La Plata; Gustavo “Tío” Di Marzio responsable del Movimiento Evita La Plata y diputado provincial (mc). El cierre del acto estuvo a cargo del compañero coordinador nacional de la CCC, presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo y diputado nacional Juan Carlos Alderete.

Jorge Smith: «Para que haya una solucion para los de abajo tenemos que crearle un problema a los de arriba»

El compañero Smith comenzó hablando del «orgullo de estar en este acto de los Movimientos sociales, en este acto de campaña para las elecciones del 12 de septiembre. Es un orgullo estar con estas organizaciones llamadas los Cayetanos: el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que han sido parte de toda esta lucha durante todos estos años en la derrota de Macri-Vidal y en la formación del Frente de Todos«

El dirigente nacional de la Corriente Clasista y Combativa precisó que «estamos atravezando una crisis social y cultural. La sociedad está dividida y estamos atravezando una pandemia que es mundial con la variante Delta que es preocupante y que nos obliga a no bajar la guardia».

LA PANDEMIA AMARILLA

El también dirigente del Partido Comunista Revolucionario hizo incapié en que «los años de sufrimiento que pasamos con el gobierno de Macri. Esos sufrimientos, esas necesidades, esas reivindicaciones tan reclamadas que no se pudieron resolver y fueron profundizadas por la pandema. Tuvimos una pandemia amarilla y ahora una pandemia del coronavirus. El gobierno del FdT tomó medidas. Trató de cuidar a la salud, trató de tomar medidas para paliar la situación social, de hambre. No alcanzó. No alcanza. Fueron insuficientes. No alcanzan y fueron insuficientes porque el daño producido por el macrismo fue muy grande. Enrtendemos que es importante trabajar para derrotar en las urnas como lo derrotamos en la calle al macrismo».

Nosotros decimos que «no hay que bajar la guardia. Es necesario derrotar al macrismo. No solamente por la persona de Macri: «muñequito de torta» sino por lo que tiene atrás. Los poderosos intereses oligárquicos financieros monopolistas que tiene detrás. Son muy peligrosos».

Smith se refirió a las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto en el Estadio Ciudad de La Plata: «tiene razón cuando dijo que dijo que no había que andar discutiendo otras cosas como las fotos, hay que discutir el modelo. Y tiene razón: nosotros decimos que hay que discutir el rumbo, a donde vamos y como vamos.

«Nosotros desde el PTP y el PCR trabajamos con todo dentro del Frente de Todos. Asi como trabajamos para que se constituyera, trabajamos para profundizar un camino que se inició con el impuesto a las grandes fortunas. En la pelea por la soberanía en la Hidrovía, en la lucha por bajar al Monopolio Vicentín».

Por eso tenemos nuestra 10 medidas. Tenemos programa y propuestas y lo pelearemos dentro del Frente de Todos.

Se refirió Smith a la «pelea por tener una vacuna nacional. No queremos ser víctimas, como fuimos de los chantajes de las grandes potencias, que a cambio de darnos las vacunas nos reclamaban recursos. nacionales, empresas, tierras y negocios. Tenemos la pelea por conseguir la tierra. Queremos satisfacer la necesidad de tierra, el hambre de tierra que tienen los compañeros campesinos pobres. Necesitamos el acceso a la tierra y subsidios para los productores».

«Necesitamos mejorar nuestros bolisllos. Tanto los jubilados como los de las cooperativas. Los compañeros precarizados, desocupados y los trabajadores formales. Es cierto que el gobierno trabaja para que los salarios acompañen la inflación pero la inflaciòn no la han resuelto y tenemos que pelar para resolverla, porque sino la carrera es desigual». Precisó además respecto a este tema que «para resolver el problema de la inflación tenemos que tocar intereses profundos. Por eso tiene razón la vicepresidenta cuando habla que la discusión es el modelo. Tenemos que tocar intereses profundos. Para que haya una solucion para los de abajo tenemos que crearle un problema a los de arriba. Como fue el impuesto a las grandes fiortunas y tenemos que profundizarlo.

Tenemos que salir de este acto a protagonizar, como lo venismos haciendo, la pelea para ganar las elecciones este 12 de setiembre. Tenemos que seguir avanzando.

Tenemos que salir de este acto a protagonizar, como lo venismos haciendo, la pelea para ganar las elecciones este 12 de setiembre. Tenemos que seguir avanzando.

Hizo referencia a la política del ex presdiente Macri y la ex gobernadora Vidal -que se va a CABA porque no puede pisar la provincia- de «destruir y dinamitar el astillero. Nosotros los enfrentamos. Tenemos un eterno agradecimiento a los Movimientos Sociales a los compañeros que tenemos enfrente. Gracias por habernos apoyado en la lucha cuando no quisieron dinamitar». Nosotros desde el Astillero vamos a seguir la pelea, tambien tenemos propuestas. Hemos trabajado, no nos quedamos tranquilos. «Estamos peleando por la reactivación. Tenemos un proyecto que es transformar una empresa que hoy se maneja con reglamentos del Ministerio; lo queremos transformar en una empresa productiva, competitiva que permita cumplir con los plazos de entrega. Queremos que se tranforme en una sociedad del estado, 100% estatal». Hoy tenemos el Astillero Río Santiago peleando para que sea sociedad del estado.

Finalizó el dirigente remarcando «vamos a trabajar para que la reactivación del Astillero cumpla con el apoyo hacia la comunidad, peleando para que la empresa se reactive y sea cabeza de la punta de lanza para la industria naval nacional. Para crear «los puestos de trabajo que necesitamos, porque efectivamente es necesario que los planes sociales se transformen en trabajo genuino. Desde la creación del movimientio de desocuados ese siempre fue el norte». Ustedes nos enseñaron. El 7 de agosto fue el acto más grande que se hizo hasta ahora en el Frente de Todos. Ese camino lo vamos a seguir. La respuesta es como dicen ustedes: La salida es con trabajo.

Alderete: «Es fundamental esta elección porque no queremos perder ni dar un paso atrás«

Comenzó Alderete agradeciendo «poder estar en este acto en el medio de la campaña electoral. Faltan pocos días. Quiero decirles a todos y a todas mis compañeras de las organizaciones sociales que nos sentimos produndamente orgullosos de tener compañeros y compañeras como ustedes. Ustedes son los que han protagonizado la pelea política para derrotar a Macri en la calle y en las urnas. Esta unidad que comenzo por el año 2016. Han tratado de dividirnos, de destruirnos, los oligarcas y algunos con intereses políticos también pero no lo han logrado. Gracias a esa convivencia y a esa militancia que tenemos en cada uno de los barrios».

En diputado Nacional por el Frente de Todos remarcó «como no sentirnos orgullosos. Llevamos más de un año y medio con esta pandemia donde ustedes, conscientes de que se podían infectar o llevar la infección a su casa, pusieron con una decisiòn política enorme, mantener los comedores, las copas de leche. Con esfuerzos extraordinarios: haciendo rifas, loterías. Cualquier actividad para darles de comer a nuestros hijos, niños y adolescentes«.

«Ha sido tremendamente doloroso para el pueblo, para nuestras organizaciones porque compañeras que estuvieron al frente de los comedores y los merenderos este virus se los ha llevado. Nosotros lo decimos con claridad: no son un número más. Esas compañeras y compañeros son héroes. No son un número más» exclamó con emoción Alderete.

PROTAGONISMO Y DECISIÓN POLÍTICA

Sin ese protagonismo ni esa decisión política, hubiese sido un infierno para nuestro pueblo, para nuestra barriada. Ustedes son los que no han hecho ganar un lugar en el espacio politicio. Algunos oligarcas quieren o pretenden que nuestra compañeras sigan removiendo la olla, entendiendo que no tienen pensamiento político, que no tienen propuesta y que no saben en que país queremos vivir. Han sido ustedes protagonizando la lucha politica en las calles y derrotando a esta pandemia, que hemos tenido, que es el macrismo

Salió al cruce Alderete a las declaraciones del ex presidente Macri «desde acá le contestamos al macrismo, a Cambiemos: «Si pretenden ellos tirar el gobierno abajo, las organizaciones vamos a salir a la calle a defender con lo que tengamos en mano». No vamos a volver un paso para atrás. Lo que hemos ganado lo hemos ganado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio».

«Es fundamental esta elección. Convenzamos a nuestros compañeros, a nuestros amigos a nuestros familiares. Hemos dado pasos para adelante, nos falta todavía.

Hay necesidades que producto de esos empresarios como Ávalos que lo unico que le importa es la ganancia. Son esos empresarios que cuando se anuncia que vamos a cobrar unos pesos más en la Tarjeta Alimentar o en los programas sociales, antes de que comencemos a cobrar, con la inflaciòn nos lo han quitado.

Es fundamental esta elección porque no queremos perder ni dar un paso atrás. Decirles a nuestros compañeros: tenemos bronca, rabia y necesidades. Pero también pensamos en política y no queremos que vuelva a gobernar a nuestro país el macrismo que tanto daño a causado a nuestro pueblo.

Refiriendose al pago de los intereses de la deuda externa el referente nacional de los desocupados y precarizados de la CCC remarcó que «es un endeudamiento enorme que va a ser imposible de pagar. Por eso le decimos tambien a nuestro gobierno de Alberto Fernández que la deuda es principalmente con el pueblo y solamente con trabajo podemos poner a nuestro país de pie».

Recuerdan cada uno de ustedes que cada uno de los funcionarios, de los diputados del macrismo salieron a dcecir que la vacuna es veneno. Son unos hipócritas: fueron los primeros que se fueron a vacunas y siguieron maniobrando que no debian vacunarse porque una de ellas era comunista o era veneno.

Justamente los que hemos sufrido el virus cuando no teníamos la vacuna sabíamos que no teníamos esperanza de poder vivir. Hoy tenemos vacuna. Es una luz al final del tunel. Por eso es que no vamos a bajar los brazos para qe el Frente de Todos triunfe en las PASO para marcarle la cancha a Cambiemos. Asi en noviembre derrotemos y recuperemos las bancas que nos hacen falta.

Señaló Alderete y le remarcó a la militancia: «ustedes son los que militan todos los días el proyecto que es de todos: Tierra, Techo y Trabajo. Allí está contemplado todo: para los pueblos y naciones originarias; para los campesinos sin tierra; para la salida laboral porque parece que para Cambiemos y a los gorilas, a nosotros lo unico que nos interesa es cobrar el programa social. Les decimos a esos: ¿Acaso ustedes están dispuestos a venir a trabajar en las ollas, en los comedores por 12500 pesos? Estos compañeros trabajan todos los días. Y los compañeros que están en los cursos de formacion de salud, las compañeras que estan en la lucha por los derechos de las mujeres, contra la violencia contra las mujeres. No tienen siquiera para la SUBE, pero buscan la forma de trasladar a esas compañeras golpeadas a los lugares que tienen que ir.

Respecto al tema de los impuestos y la carga que sufre el pueblo con el IVA y otros gravámenes dijo que «el macrismo nos llevó a que proponcionalmente paguemos mas impuestos los de abajo respecto a los que tienen dinero. Eso también se lo tenemos que dar vuelta. No podemos esperar más, tenemos que darsela vuelta ahora. Que paguen más los que tienen plata. El camino es el aporte a las grandes fortunas. Hay que cobrarle impuestos a estos que nos perjudicaron como país y que se llevan toda la plata». En medio de la pandemia «se ha demostrado que esos grandes empresarios han hecho grandes fortunas. Más que en tiempos normales«.

Respecto a la pandemia también hizo incapié en la vacuna y los trabajos que se vienen realizando en la UNLP al respecto: «tienen una universidad que es una de las seis que están en la investigación de la vacuna argentina. En los proximos días ya se va a ir a Fase 1. Son pocos a los que les interesa que nuestro país tenga la vacuna contra el COVID-19. Somos nosotros los que tenemos que salir a la calle a hacerlo realidad«.

MODELO Y CUESTIONES ESTRATÉGICAS

Como dijo mi compañero Jorge (por Smith) «tenemos que discutir las cuestiones estratégicas para nuestro país. Si no discutimos estas cuestiones va a ser dificil que el viento sople a favor de nuestro pueblo».

Cuando uno habla de cuestiones estratégicas está hablando sobre la Hidrovía. «Son pocos los diputados nacionales que conocían sobre la Hidrovía. Gracias a esos compañeros, de Dragado y Balizamiento, del Astillero Río Santiago, que nos dieron más conocimiento de lo que eso significa para nuestro país. Desde la Hidrovía en la actualidad alli se fugan entre 12000 y 20000 millones de dólares por año. Fijense lo que podría hacer con ese dinero si eso fuese estatal».

Si fuera estatal se producirian miles de puestos de trabajo en la industria nacional.

Tuvo palabras para referisrse a la extracción del litio en el norte del país por parte de empresas monopólicas extranjeras «para aquellos que hemos nacido en el norte de nuestro país: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca. Nadie quiere hablar de esa reserva natural que tenemos. Hoy que hablamos de la robotica, la informática, la tecnología, de las baterías; no puede ser que se sigan llevando nuestros recursos y paguen con monedas según que declaración jurada hagan esos empresarios. Monopolistas extranjeros que están en el norte saqueandonos«. De eso tambien tenemos que hablar.

Anoche hemos tenido una nueva reunión con el nuevo ministro y le dijimos claramente: «Hay que ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores. Hay que ponerle plata a los desocupados. Hay que ponerle plata a los compañeros que tienen los programas sociales, para reactivar el consumo para que asi empiecen a trabajar las PYMES y el comercio». Para eso hay que tomar medidas contra los poderosos que quieren volver a gobernar para seguirnos saqueando como en los cuatro años que estuvieron.

Sobre su punto de vista acerca de la la labor parlamentaria, Alderete precisó que «en el bloque del Frente de Todos en el Congreso, me permiten decir de todo. Porque esa banca en el Congreso Nacional es de todos y todas ustedes compañeros. Estoy al servicio de ustedes«.

Finalizó Juan Carlos Alderete marcando con firmeza que «tenemos que convencer a los compañeros que están enojados y la están pasando mal: Si vuelve el macrismo, realmete, nos va a matar. Pero antes estamos dispuestos a enfrentar. Que vengan, que se animen a dar un golpe institucional o un golpe de estado. Estamos dispuestos a dar nuestra vida para defender lo que hemos logrado hasta el día de hoy.

Un gran abrazo a todos y a todas y a nuestra juventud. Esa juventud rebelde, valiente, que nos da una fuerza enorme a aquellos que ya tenemos cierta edad; a nuestras mujeres que son leonas, defendiendo nuestros derechos. Defendiendo a sus hijos y a sus nietos.