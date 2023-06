Graciela Francisconi: «Quemaron libros, pero no nos pudieron callar. Queremos la apertura de los libros de la dictadura»

La precandidata a intendenta de Avellaneda por la Lista «Unidad de los Luchadores y la Izquierda» Partido Obrero – MST se expresó sobre el treinta y cinco aniversario de la quema de libros, sucedida en Avellaneda el 26 de junio de 1980.

Francisconi afirma «Hace tres décadas y media en un baldío de Sarandí se quemaban más de 24 toneladas de libros. Según la dictadura cívico militar «obras subversivas». Pero seguimos. Hoy la lucha por el esclarecimiento de la desaparición de más de 30 mil compañeros y compañeras sigue vigente en las calles».

«Mientras el gobierno de la gestión Ferraresi realiza actos simbólicos y culturales, los archivos siguen guardados. Los responsables materiales y políticos del genocidio de estado fallecen sin pagar por sus hechos. Sucede que es la misma patronal que hoy aplaude la democracia la que en el 76 secuestraba, torturaba y asesinaba. La quema de esos libros fue en la misma tónica, tratar de aniquilar una generación de luchadores y luchadoras».

Graciela concluye «fueron 30 mil. No lo olvidamos, no los perdonamos y no nos reconciliamos».