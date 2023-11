Fuertes declaraciones de Fernando Signorini sobre Mauricio Macri

Fuertes declaraciones de Fernando Signorini ex preparador físico y amigo de Diego Maradona: “Si el padre no hubiera sido lo poderoso que fue, que hubiera sido este muchacho? No tiene una sola luz. Es una lamparita quemada. El padre mismo advirtió que era un inútil.

Diego va a trascender los siglos y muy probablemente los milenios. Habiendo pasado 3000 años aún hablamos de Platón, Sócrates, Aristóteles… Imagínate con toda la evolución tecnológica hasta donde va a llegar Diego.

A este tipo lo van a olvidar en el camino al velatorio el día que muera”.