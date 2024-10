Fran Fijap fue a un debate por las universidades en TN y terminó haciendo el ridículo

El mediático troll libertario que apoya al gobierno de Javier Milei y que a su vez ha recibido el apoyo personal del presidente y de los más altos funcionarios que lo recibieron sin ningún tipo de requisito o protocolo, terminó desaprovechando la oportunidad de un debate en territorio amigo, haciendo el ridículo y generando hasta la risa de conductores y asistentes del programa.

Fran Fijap, quedó en ridículo al demostrar estar «flojo» de argumentos, los que suele suplir con insultos o agresiones verbales, hecho que remarcó Juan Grabois quien tranquilamente respondía a las acusaciones del youtuber que se terminó enojando acusando al dirigente político de hablar tranquilo, una curiosa acusación.

El tema central del programa A Dos Voces, transmitido por TN, al que ambos asistieron. “Me parece bien debatir y discutir. Soy docente de la UBA desde hace 12 años, después de varios años de trabajo gratuito como ayudante. Cobro 210.000 pesos y soy jefe de trabajos prácticos”, comentó Grabois.

Añadió: “Veo una contradicción entre los chicos de LLA; uno dice que el sueldo es mucho y otra sostiene que es poco”. Ante esa referencia, Fijap respondió de inmediato, iniciando el primero de dos intercambios que protagonizaron en la noche: “Yo nunca dije eso. Sos un mentiroso”, afirmó el joven, quien la semana pasada debió refugiarse en un local de empanadas para evitar ser golpeado.

Grabois, con un tono conciliador y con una sonrisa, le respondió: “No me interrumpas, por favor”. Continuó explicando: “El punto central es que el presupuesto de este año es un 35 por ciento inferior al del año pasado. Es muy complicado sostener el ciclo lectivo en estas condiciones”.

Grabois afirmó que, aunque él cuenta con otros ingresos, muchos docentes están abandonando la universidad pública, ya que en instituciones privadas ganan en una clase lo que la UBA les paga por todo el mes. Luego, expresó: “El problema no es si este pibe me grita o me llama mentiroso, o si alguien le pega a él, algo que yo también sufrí y no es agradable. El verdadero problema es cuando el Estado ejerce la violencia”.

Grabois también criticó directamente a Patricia Bullrich y Javier Milei: “Cuando la persona que dirige las fuerzas de seguridad y el comandante en jefe de las fuerzas armadas hablan de una conspiración de zurdos, eso constituye violencia estatal”.

Más tarde, Fijap comparó la situación que vivió cerca del Congreso con la discusión que tuvo Grabois en el aeropuerto de Ezeiza: “A mí me querían matar. A él solo le gritaron un poco en el aeropuerto. Cuando el Gobierno dice que se

Grabois respondió: “No tengo intención de polemizar con este joven”, y lanzó una frase que sonó a chicana: “Creo que uno tiene derecho a defenderse. Voy a hacerlo, venga una persona o 500. No le voy a dar el gusto de salir corriendo a nadie”.

Después, cuando Fijap acusó al gobierno anterior de “generar violencia” por “liberar violadores durante la pandemia”, Grabois replicó: “Entiendo que estás buscando hacer carrera, que necesitás ser conocido, y es una aspiración válida, pero no me interrumpas. Eso también es una forma de violencia”. Añadió que la incapacidad para sostener un debate sin insultar o descalificar muestra una debilidad intelectual y le aconsejó discutir con argumentos.

Fijap respondió: “Estás mintiendo. Te las das de intelectual, pero estuviste en un gobierno de corruptos”. Grabois le señaló: “Estás mezclando el tema de los violadores en la pandemia con el conflicto universitario. No tiene sentido”.

El segundo momento de mayor tensión ocurrió cuando le corrigieron a Fijap al referirse a Luca Bonfante, secretario general del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. “Él está estudiando Filosofía y Letras”, dijo el youtuber, pero Bonfante lo corrigió: “Historia, porque Filosofía y Letras es la facultad”. Y agregó: “Como nunca pisó una universidad, hay que explicarle”.

Fijap reaccionó con molestia y le exigió: “No te hagas el canchero”. Bonfante respondió: “Si vas a buscar datos, hacelo bien, hermano”. En ese momento, Grabois ya no podía contener la risa.