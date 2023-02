Florencia Arietto reveló un chat con Fernando Iglesias y desató su furia

Nuevo round entre los dirigentes del PRO, uno perteneciente al bando de Horacio Rodríguez Larreta y otro al de Patricia Bullrich.

Los dirigentes opositores Florencia Arietto y Fernando Iglesias volvieron a cruzarse este jueves a través de la red social Twitter luego de las críticas que había esbozado la primera contra Patricia Bullrich sobre la seguridad. Arietto, hoy cercana a Horacio Rodríguez Larreta, supo ser asesora de la exministra de Seguridad. Sin embargo, expuso su desacuerdo en algunas cuestiones, luego salió a pedir disculpas, pero el diputado nacional no le tuvo piedad.

Más allá de las disculpas que Arietto esgrimió luego de los cuestionamientos recibidos por Iglesias a raíz de sus críticas a los operativos de desalojo realizados en la Patagonia, volvió el clima de máxima tensión. La exencargada de seguridad del Club Atlético Independiente durante la gestión de Javier Cantero difundió mensajes de WhatsApp con insultos que le envió Iglesias, a partir de los cuales la comparó con el kirchnerismo.

La calma con Iglesias parecía haber llegado cuando Arietto se disculpó con Bullrich. “No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe. Pero no puse en consideración que esto es una guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia. Mis disculpas públicas, Patricia Bullrich”, publicó la opositora en Twitter.

El chat divulgado por Arietto y la reacción de Iglesias

Sin embargo, este jueves la propia Arietto hizo una nueva publicación que hizo estallar de furia a Iglesias. “Esto me escribió @FerIglesias a mi WhatsApp personal. No voy a hacer un tema de esto, porque no me interesa. Simplemente, agrego una barbaridad más de las que dijo sobre mí”, escribió la dirigente, para acompañar una imagen que mostraba mensajes de Iglesias tachados, salvo uno, del martes, en el que el diputado la insultó.

“Sos una hija de pu*a. Tenía dudas, pero ya no. Block”, le decía Iglesias en el chat. Y por las redes sociales, su réplica no tardó en llegar. “Como experta en seguridad que decís ser, deberías poder hacer alguna distinción entre lo que es público y lo que es privado. No hacés más que confirmar mi opinión y ponerte del lado de la grieta que te corresponde”, apuntó el diputado del PRO.

Y disparó: “El de los que usan chats privados como instrumentos de difamación”, le retrucó Iglesias. De esa manera, comparó a Arietto con el kirchnerismo, aludiendo al escándalo por los supuestos chats filtrados de manera ilegal entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, asesor del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.