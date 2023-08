Ezequiel Guazzora prófugo de la justicia por corrupción de menores

El ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores le ofreció dinero a la madre de una adolescente para poder abusar de ella. Está prófugo desde hace 18 días y es buscado por la Justicia nacional.

Una serie de mensajes aportados a la causa por corrupción de menores contra el periodista y ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores Ezequiel Guazzora fueron claves para que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 pidiera su captura por ese delito.

Guazzora, de 40 años y prófugo desde hace 18 días, fue denunciado por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La organización presentó capturas de pantalla de conversaciones que el sospechoso mantenía con una mujer de 44 años.

Los mensajes enviados desde una cuenta de Instagram, a los que tuvo acceso Infobae, son parte del expediente y dan cuenta de la intención del periodista de pagarle a esta persona por tener relaciones sexuales con su hija, menor de edad. En el intercambio, la implicada le aporta su número de CBU que, según pudo confirmar este medio, está a su nombre.

En la charla, de alto contenido sexual, el ahora prófugo hace referencia a su intención de abusar de la adolescente. “La voy a violar para vos”, le dice a la mujer en referencia a su hija. “Me la hubieras dejado c… cuando tenía 8 añitos”, indica.

Luego, el usuario -que no sería otro que Guazzora- ofrece: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, 100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”, insiste.

En la conversación, además, aparecen referencias a otras víctimas. “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, dice el periodista buscado.

En un momento, la mujer le recrimina: “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”. “Nunca te fallé, ¿ok?”, responde en otro tramo de la conversación Guazzora. Aparentemente, de esta manera, la implicada le reclama el dinero prometido por el intercambio.

El domingo 13 de agosto, en el que se realizaron las PASO, la madre de la víctima fue capturada en Instituto Señora del Monserrat, ubicado en la avenida Belgrano al 1.300 en Capital Federal, por orden del juez Santiago Bignone.

El personal de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad montó un operativo en la zona del colegio, esperó que ala mujer efectuara el voto y, una vez que abandonó el establecimiento educativo, se la detuvo por el delito de “trata de menores”.

Un despliegue similar se montó en un colegio de la Provincia de Buenos Aires, donde debería haber votado Guazzora, pero el mismo no pudo concretarse debido a su ausencia en los comicios.

Un día antes de la jornada electoral, el ex candidato dejó de registrar movimientos en sus redes sociales. En Instagram, donde tenía más de 68 mil seguidores, su última publicación tiene fecha del 12 de agosto. En Twitter, donde suma más de 10 mil, también.

El periodista fue denunciado por la RATT Argentina: una una red de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas de todo el país que tiene 17 años de trayectoria y que que busca “contribuir a la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral”.

“Somos un espacio de acompañamiento, de recepción de denuncias, de seguimiento de denuncias, de asistencia para víctimas de trata y todo tipo de violencias. Desde el 2006, nuestra organización está abierta para que cualquier persona pueda hacer una denuncia anónima, ya que nosotras somos quienes hacemos el informe sin poner datos del denunciante”, aseguró Viviana Caminos, presidenta de la RATT.

Caminos, que además es licenciada en Ciencia Política y en Trabajo Social, también remarcó que las víctimas pueden contactarse con la red a través de sus redes sociales.

Quién es Ezequiel Guazzora, el periodista prófugo por corrupción de menores

Oriundo de la localidad bonaerense de Tres Arroyos, Guazzora se postuló como precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores en la elecciones PASO, pero no alcanzó el 1,5% necesario de los votos para pasar a las elecciones generales.

El periodista también aparece en el film “Antes del adiós”, un drama familiar dirigido por Pablo Yotich que se terminó de rodar esta semana. Quizá su imagen más repetida tiene fecha del 2 de septiembre de 2022: allí se lo ve en un encuentro encabezado por el Presidente, en la Casa Rosada, tras el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Del mismo participaron gobernadores, representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales y de derechos humanos con el objetivo de “construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia”.

En 2021 Guazzora fue detenido por la Policía de la Ciudad por arremeter contra un agente que quiso detenerlo. Unos meses antes, hay que recordar, había sido condenado a tres años de prisión en suspenso luego de que en 2020 fuera acusado por su ex pareja, la ex diputada Stella Maris Córdoba, por violencia de género.

En 2019, precisamente el 9 de Julio, fue uno de los periodistas agredidos en la marcha anticuarentena que se hizo en los alrededores del Obelisco. Para ese entonces trabajaba en Comunicación Popular y sufrió lesiones en su mano derecha y un fuerte traumatismo de tórax.

Ese mismo año, tuvo un fuerte cruce con El Dipy. “Hago público estos mensajes porque alguien debe sacarle la careta al Dipy. Fue capaz el muy miserable de robarle una canción a Agustín, su propio hijo. Despotrica contra el Gobierno Nacional y sus hijos cobran la ayuda IFE porque con lo que les pasa no les alcanza. Vos fijate”, tuiteó. La respuesta del músico fue una denuncia en la que lo intimaba a retractarse y dar disculpas públicas.

No fue el primer entredicho público de Guazzora. También discutió con Luis Majul en el marco de un cruce signado por la grieta. El ahora prófugo le recriminaba que se inclinaba hacia Mauricio Macri, mientras que del otro lado le explicaban que se era periodista o militante político, ambas cosas no estaban bien.

*¿Cómo denunciar contra la Trata y la Explotación de personas? Telefónicamente: a través de la Línea 145. Se hace en forma anónima y gratuita las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier lugar del país. Por escrito: oficinarescate@jus.gov.ar