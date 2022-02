Exploración offshore: la justicia otorgó la medida cautelar

Organizaciones ambientalistas y sociales junto a comunidades costeras celebraron esta tarde la decisión del Juzgado número 2 de Mar del Plata en la causa contra la exploración sísmica en el Mar Argentino, que hizo lugar a la medida cautelar presentada y suspende la resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La sentencia tiene lugar a más de un mes de la autorización del Ministerio de Ambiente a la empresa Equinor para realizar operaciones en los bloques CAN 100, 108, y 114, adyacentes a las costas bonaerense. El 13 de enero Greenpeace junto a un conjunto de organizaciones locales, ambientales presentaron la demanda colectiva ambiental al Estado Argentino, en la Justicia de la Nación, para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la aprobación de estos proyectos.

«Este es un verdadero logro del compromiso de la ciudadanía con su patrimonio natural y cultural, el Mar Argentino. Esta suspensión representa un reconocimiento por parte de la justicia a las comunidades y sus derechos. Seguiremos luchando por el no definitivo a la exploración sísmica» expresaron las organizaciones

Enrique Viale, abogado ambientalista patrocinante de la causa sostuvo: «El fallo es contundente y es una victoria colectiva, popular, en defensa del Mar Argentino, pero además es un triunfo de los principios preventivo y precautorio, columna vertebral del Derecho Ambiental»

Los argumentos contemplados por el juez son los que ha estado advirtiendo la ciudadanía: la gran envergadura del proyecto de exploración que se ha autorizado sobre el mar argentino, el potencial impacto relevante sobre el medio ambiente y sobre la actividad pesquera y turística, y el intenso interés público comprometido.

Asimismo, el fallo destaca la falta de cumplimiento de estándares de información de la legislación y del acuerdo de Escazú, punto fue destacado en repetidas oportunidades y denunciado por organizaciones, dado que el proceso no fue transparente y la ciudadanía no tuvo acceso a la información, en particular las comunidades potencialmente afectadas.

Otro punto destacado refiere al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Equinor, que no contempla los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino, ya que este no es el único proyecto que se planea realizar en la zona. Hay otras 14 solicitudes en curso para realizar esta actividad en el Mar Argentino.

Esta demanda, se sumó a diferentes acciones legales presentadas por organizaciones y el ejecutivo de General Pueyrredón.





