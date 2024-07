«Estamos extremadamente preocupados», expresó Orlando Machado

El referente del sindicato de Empleados de Comercio y concejal de Avellaneda sostuvo que «la baja de las ventas es el principal motivo de los despidos».



El secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio Avellaneda y de Lanús (SECLA), Orlando Machado, expresó que están “extremadamente preocupados” por el crecimiento de la desocupación, luego de que el jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, asegurara este lunes que “aumentó muy fuerte” el desempleo en la Provincia producto de las medidas económicas de la gestión del presidente Javier Milei.



El también concejal del bloque 1 de Mayo en el distrito de Avellaneda, resaltó que en el marco de un contexto de despidos, las empresas de la zona tampoco anticipan que se incorpore nuevo personal próximamente.



Si bien aseveró que “a la gente no le alcanza” y apuntó a la disminución del nivel de las ventas como el principal motivo de la pérdida del empleo de los trabajadores en las pequeñas empresas, también indicó que la situación es consecuencia de un “combo explosivo de luz, impuestos, servicios, aumento de combustibles”.



A modo de ejemplo, precisó que en Avellaneda grandes compañías como Wal-Mart, De Narváez, Archivos Activos y Diarco no renovaron más de 20 contratos cada una y expresó que espera que la situación “no se acelere más de lo que está”.



“Me encantaría que el RIGI- Régimen de Incentivos para Grandes Inversores-, que se está promulgando junto a la Ley Bases, promueva las inversiones, pero me da tristeza que se haya promulgado una ley que fomente la inversión extranjera y no estemos viendo o armando una que permita a las pymes tomar personal”, resaltó Machado.



“Las pymes dan como el 75 por ciento de la mano de obra de este país, entonces me parece que es una visión equivocada del presidente, debería ir al mismo tiempo, fomentando la ubicación de grandes capitales pero dándole a las pymes las posibilidades” para crear puestos de empleo, consideró.