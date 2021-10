Escándalo en las elecciones de Sanidad: la lista de Daer ataca con patotas sindicales a la Bordó

A pocos días del cierre de las elecciones en el gremio de la Sanidad, la agrupación Bordó denunció agresiones físicas de patotas sindicales en las puertas del Sanatorio Güemes, a trabajadores de la salud que se encontraban realizando una panfleteada con las propuestas de la única lista opositora. Alejandra Ruz, enfermera del Dupuytren y candidata a secretaria general manifestó: «La Celeste y Blanca, lista encabezada por Daer, atacó con patotas a compañeros de la primera línea que se encontraban volanteando las propuestas a los trabajadores del Sanatorio Güemes de cara a las elecciones del gremio. Todo para no dejarnos expresar. Vemos que también se preparan para hacer fraude e imponer trabas a la hora de la fiscalización. La burocracia sindical aparece cuando entrega nuestros derechos laborales o cuando quiere acallar las voces que lo denuncian. ¿Cómo piensan defender a los trabajadores si atacan y golpean a quien piensa diferente?» «Actitudes como estas demuestran la necesidad de fortalecer un modelo sindical opuesto al de Daer, que escuche a todas las voces y termine con los métodos patoteriles para defender los privilegios de unos pocos. En lo concreto, la Celeste y Blanca no hace nada para revertir el básico por debajo de la línea de pobreza, y lo convalida con cada firma de paritaria en interminables cuotas. Con Daer que está al frente de la seccional capital desde el siglo pasado y el eterno West Ocampo, venimos con míseros salarios que están por debajo de la línea de pobreza desde siempre. Es hora de cambiar en el gremio, y cada ataque de la burocracia podrida demuestra el miedo que tienen de que crezca una alternativa que no les teme y que surge desde abajo», completó Alejandra Ruz.