Empleados de la confitería Winner de Recoleta resisten al cierre: llevan 50 días de permanencia en el establecimiento

Los trabajadores de la confitería y panadería Winner de Recoleta cumplieron 50 días de permanencia pacífica en las instalaciones del establecimiento en defensa de los puestos de empleo y para exigir el pago salarios adeudados.



La lucha de las 16 familias del lugar, con el respaldo del Sindicato de Pasteleros, comenzó a fines de octubre ante rumores cada vez más firmes de cierre del local, luego de años de irregularidades en el pago de salarios, plus vacacionales y aportes patronales y a la obra social.



En el establecimiento trabajan empleados con hasta 30 años de antigüedad, algunos de ellos personas de riesgo por enfermedades crónicas, y que hoy ven en riesgo la continuidad laboral. Los dueños se niegan a abonar las indemnizaciones correspondientes, esquivan el diálogo y la situación se tensa día a día.



Winner Recoleta debe hasta 4 meses de salarios, plus vacacionales desde hace 7 años, incumplimientos en la liquidación de aguinaldos, y desde 4 años no paga los aportes a la AFIP y obra social.



El gremio de Pasteleros intervino en el conflicto desde un primer momento y a pesar de haber lograr la regularización del pago de salarios a fines del año pasado, con el inicio de 2021 y las consecuencias de la pandemia la situación volvió a complicarse con la posibilidad latente del cierre definitivo.



Es así que a fines de octubre, los trabajadores definieron ocupar las instalaciones de la confitería para preservar el trabajo y los salarios. Ya cumplieron 50 días de lucha. «Los dueños propusieron sumas irrisorias de manera individual a los trabajadores, que claramente no respondían a lo que la legislación establece, por eso el plan de acción continuará», avisaron desde Pasteleros.



El sindicato realizó denuncias ante el ministerio de Trabajo que convocó a audiencias de conciliación desconocidas en primera instancia por los propietarios. Hasta que hace meses abogados de la patronal se pusieron a disposición pero sin lograr satisfacer las necesidades y el reclamo justo de los empleados.



«La situación es desesperante para las familias. Se acerca las fiestas y es angustiante todo lo que están viviendo. Pasteleros los acompaña en todo momento y a pesar del pago de aportes a la obra social nunca los dejó sin cobertura. Exigimos respuestas urgentes a compañeros y compañeras que dejaron su vida en el lugar y fueron los principales responsables para que el emprendimiento crezca y llegue a ser lo que fue», destacaron desde la organización sindical.



También señalaron que durante la pandemia el local siempre permaneció abierto con el esfuerzo de los trabajadores, que en ese período no percibieron aguinaldos ni vacaciones.

Secretaria de Prensa

Sindicato de Trabajadores Pasteleros | S.T.P.SR.C.P.H. y A