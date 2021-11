Elecciones y escándalo en la UNDAV

Un inesperado escándalo tiene a la UNDAV como escenario de reclamos por las próximas elecciones universitarias locales que generaron un comunicado de parte de Franja Morada y de la presidenta de la UCR Avellaneda.

FRANJA MORADA INFORMA:

La razón de este comunicado es informar al alumnado de nuestra querida UNIVERSIDAD , la situación de esta agrupación en cara a las elecciones de claustro ; en las cuales se eligen los futuros consejeros superiores , y demás claustros , docentes , no docentes , graduados y estudiantes de cada departamento. En primer lugar, en un marco dónde la pandemia nos lleva a cursar de manera virtual , SE LLAMA A ELECCIONES , exigiendo un porcentaje de avales que duplica lo requerido en el año 2018 , justificando el caudal de alumnos , un año en dónde sufrimos la deserción de gran parte de estos. Entonces nos preguntamos, ¿el padrón está actualizado o es una maniobra más para no dejarnos participar? En segundo lugar, quienes hoy están HABILIATADOS y presentan listas cuentan con todo el aparato universitario a su favor, como por ejemplo tener a disposición mail y teléfonos y en consecuencia poder «INFORMAR» obteniendo todo lo necesario para hacer una campaña completamente desleal. Regalando códigos civiles y constituciones que deberían ser entregados a cada alumno nuevo que comienza en la carrera de abogacía y no esperar a estas elecciones para atrapar votos. En tercer lugar, unos días antes de las presentaciones de listas la Junta Electoral decide cambiar las reglas de juego y las presentaciones que hasta el momento fueron de manera virtual, pidieron que sean de forma presencial hasta el horario de las 16 hs. Aun así logramos llegar conformar lista y avales. Producto del desarrollo un espectáculo deportivo en las cercanías de la sede España y cortes producidos por movimientos sociales el acceso a la mesa de entradas de la Universidad era imposible y se llegó pasadas las 16 hs por minutos, nadie quiso recibirnos la documentación, por lo cual se envió de manera virtual a los mails asignados anteriormente. La mesa de entradas nos envía 2 mail uno avisándonos que fueron presentadas en tiempo y forma y otro aclarando que la decisión dependía de la Junta. La junta Electoral decidió no informar por las vías correspondiente su decisión mediante mail a la agrupación y dejándolo expresado por acta el motivo que se dejó afuera a la documentación de la franja. Lo hace vía telefónica al apoderado que fue por no presentar en tiempo y en forma, contradiciendo al mail de enviado por mesa de entradas. En conclusión nos dejaron AFUERA, rechazaron nuestra lista. No nos dieron prórroga, no tuvieron en consideración NADA del contexto en el cual nos vimos expuestos, solo para BENEFICIAR a la agrupación del RECTOR (SOMOS UNDAV) sin tomar en cuenta que cuantas más fuerzas se presenten a elecciones mucho más sube el piso de votantes, y mayor legitimidad tiene las mismas elecciones claustro Es importante aclarar que no es la primera vez que el RECTOR y SOMOS UNDAV, actúan en desmedro de la representación estudiantil, en la última elección del Departamento de Salud logramos romper el piso del 10% establecido por el estatuto, lo cual nos habilitaba ingresar a una secretaria y nos la negaron inventando una regla que no figuraba ni en los estatutos ni en las actas, el tema es que no se la negaron a FRANJA MORADA se la negaron al porcentaje de alumnos que había elegido otra representación estudiantil. Para algunos la democracia NO ES IMPORTANTE, su mezquindad por el poder no deja que el estudiante tenga otras opciones, manejan los tiempos como ellos quieren y usan el presupuesto tu presupuesto para sus campañas, tus libros para ganar tu voto .FRANJA MORADA se compromete como lo hizo siempre pero hoy más que nunca, a defender el voto de la minoría a no DEJARSE ATROPELLAR MÁS, a ser escuchados ante estos actos antidemocráticos que lo único que hacen es vulnerar y atropellar derechos adquiridos, no nos van a encontrar en esta elección, lo que sí van seguir encontrando es el acompañamiento como siempre al ESTUDIANTE

Melisa Gorosito presidente UCR Avellaneda

Hechos como estos son comunes en la Universidad de Avellaneda!!!! cómo integrante y militante de esta Regional salimos a repudiar comunicando lo sucedido adjuntado las pruebas que sostienen lo dicho.

A lo que me pregunto , el Sr rector Ing. Jorge Calzoni en las últimas elecciones del 12 de septiembre del corriente año , sufrió el agravio y la actitud antidemocrática de no dejarlo competir a él y los que acompañaban esa lista.

Porque avala estás actitudes excluyentes dejándonos afuera , no es mejor el camino de escuchar a todas las voces?