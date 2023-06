El Partido Obrero y MST presentaron su lista

La lista «Unidad de luchadores y la izquierda» integrada por el Partido Obrero y MST está encabezada por Gabriel Solano precandidato a presidente y Vilma Ripoll a vicepresidenta. Encabezará la lista de Parlasur nacional José Meniño sec. ejec. Sutna San Fernando. En la Ciudad de Buenos Aires encabezará Vanina Biasi a jefa de gobierno y Celeste Fierro a legisladora. En la provincia de Buenos Aires Alejandro Bodart como gobernador, Néstor Pitrola precandidato a diputado nacional y Romina Del Plá senadora nacional. Además la lista presentará candidatos en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, La Rioja, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, Entre Ríos y Santa Fe, además de Capital. En provincia de Buenos Aires, se presentarán candidatos en 100 municipios

Gabriel Solano precandidato a presidente dijo: «Mientras dentro de las dos coaliciones gobernantes hay crisis de candidaturas, también hay muchos puntos de contacto. Por un lado, los rebautizados del gobierno actual, Unión por la Patria, imponen una fórmula del capital financiero internacional y el FMI con Massa-Rossi. Del otro lado se encuentra uno de los mejores aliados de Massa, Gerardo Morales, en la fórmula que encabeza Larreta, que utiliza la represión de Jujuy para pelearle el mote represivo a Patricia Bullrich y a Milei y su discurso facho»

«Este escenario de crisis total y de fuerte derechización y entrega por parte de las coaliciones mayoritarias que vienen gobernando desde hace 40 años refuerzan la idea de que necesitamos una izquierda que vaya más allá de las elecciones. Nuestra lista, que encabezamos junto con Vilma Ripoll, le aporta al Frente de Izquierda y a estas elecciones en general una izquierda con una gran fuerza social, con presencia en los barrios más golpeados por la crisis en todo el país, fuerte presencia en los sindicatos. La lista de Bregman y Del Caño no puede aportar eso porque no están de acuerdo con organizar a las barriadas pobres de la argentina. Los problemas más importantes del país no se van a resolver en las urnas sino en las calles, como ya se demostró en Jujuy y Chaco. Para eso necesitamos una izquierda con fuerte presencia popular. Para poder enfrentar el ajuste también es necesaria una izquierda que sea independiente de todas las fuerzas que gobernaron, incluido el kirchnerismo, responsable de que el 50% de los pibes no tengan para comer. Eso también es algo que solamente la lista del Partido Obrero y MST defiende a rajatabla, sin lugar a dudas.»

Vanina Biasi precandidata a jefa de gobierno porteña agregó: «La lista del PRO la encabeza Jorge Macri, que ni vive en la Ciudad de Buenos Aires. Su candidatura continuará la misma línea de un distrito cada vez más lejano a los trabajadores. En la Ciudad nuestra lista está copada por las luchadoras y luchadores de los barrios más pobres. Llena de compañeras y compañeros que le hacen frente todos los días a Larreta organizándose contra los desalojos y la enorme crisis habitacional que recorren toda la Ciudad. Una lista copada también por trabajadoras y trabajadores, docentes, estatales que luchan contra el vaciamiento de la educación y salud públicas. La juventud que lucha contra el cierre de los institutos de formación terciaria y defiende las condiciones de cursada y los salarios de sus docentes están acá. Mientras el peronismo en la Legislatura le vota leyes a Larreta y antes al macrismo, la izquierda siempre se mantuvo independiente y luchando adentro pero sobre todo afuera del Parlamento. Esa es la nuestra.»

Néstor Pitrola precandidato a diputado nacional expresó: «En la Provincia de Buenos Aires nuestra organización viene creciendo y pisando muy fuerte, disputando en los barrios donde antes mandaba el puntero del PJ ahora hay una enorme organización que corresponde a nuestra presencia. Son nuestras compañeras y compañeros con quienes tengo el agrado de compartir la lista quienes sufren todos los días y están a la cabeza de los reclamos por las necesidades de cada barrio, en 100 municipios de La Matanza, como en lo más profundo de la Provincia. En los barrios donde gobernó 16 de los últimos 20 años el peronismo hay muchísimas familias en los barrios sin acceso a agua de red, luz ni cloacas. Es una provincia con un déficit habitacional y de urbanización enorme para miles de trabajadores. Sin embargo sigue creciendo la entrega de tierras para la construcción de countries. Como ya pasó con Guernica donde Kicillof y Berni desalojaron a 2500 familias con represión y detenciones arbitrarias. Mientras, Bullrich propone a Grindetti, intendente de Lanús, un distrito con los mismos problemas que toda la provincia, donde crece el narcotráfico con complicidad política y policial.»

Candidaturas en todo el país:

Gabriel Solano presidente – Vilma Ripoll vicepresidenta

CABA

Vanina Biasi jefa de gobierno

Diputados nacionales

Jessi Gentile

Alejandro Lipcovich

Juliana Cabrera

Legislatura

Cele Fierro

Jeremías Cantero

Amanda Martín

PBA

Alejandro Bodart gobernador

Senadora nacional

Romina Del Plá

Nahuel Orellana

Diputado nacional

Néstor Pitrola

Andrea Lanzette

Alejandro Bodart

Jujuy

Sebastián Copello senador nacional

Betina Rivero diputada nacional

Santa Fe

Carla Deiana diputada nacional

Mendoza

Martín Rodríguez diputado nacional

Neuquén

Patricia Jure diputada nacional

Tucumán

Martín Correa diputado nacional

Salta

Andrea Villegas diputada nacional

Claudio Del Plá parlasur nacional

Chaco

Germán Báez y Samanta Salas diputados nacionales

Misiones

Aníbal Tato Zeretski diputado nacional

Catamarca

Ariel López gobernador

Ruth Chocobar diputada nacional

La Rioja

Alejandro Poli senador nacional

María José González diputada nacional

Entre Ríos

Sofia Caceres Sforza gobernadora

Nicolás Zuttion diputado nacional

San Luis

Ornella Dezzutto diputada nacional

Ivan Amado Senador

Córdoba

Diputados nacionales

Luciana Echavarria

Jorge Navarro

Soledad Díaz

Emanuel Berardo Parlasur nacional

San Juan

Virginia Sutherland senadora nacional

Cristian Jurado Daniela Varese Cantoni diputados nacionales

La Pampa

Jonatan Gómez – Julia Baleani diputados nacionales

Luciano González Parlasur nacional

Río Negro

Norma Dardik diputada nacional

Chubut

Martín Ulacia diputado nacional

Santa Cruz

Nicolás Gutierrez diputado nacional

Tierra del Fuego

Zulma Fernández diputada nacional

Parlasur nacional

José Meniño sec. ejecutivo Sutna San Fernando

Parlasur CABA

Ileana Celotto

Parlasur PBA

Tamara Bezares