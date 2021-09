El Estado Argentino pide disculpas ante la CIDH en un caso de violencia de género

El 23 de septiembre el Estado argentino firmará el primer acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de violencia por motivos de género. En esta oportunidad, además, se realizará el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y el pedido de disculpas por las violaciones de derechos que sufrieron Ivana Rosales y sus hijas, Abril y Mayka.



La actividad tendrá lugar en la ex ESMA y estará encabezada por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y autoridades de la provincia de Neuquén, jurisdicción donde ocurrieron los hechos del caso. También participarán la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y la Primera Vicepresidenta de la CIDH y relatora para la Argentina, Julissa Mantilla Falcón.



La firma de este Acuerdo es una conquista de Ivana, Abril, allegadas y allegados, quienes vienen luchando por conseguir justicia y reparación. A la vez, refleja el profundo compromiso del Estado Nacional en la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y diversidades, en especial en materia de prevención y erradicación de las violencias de género.



👩💻🧑💻El acto será transmitido en vivo, el 23 de septiembre, a las 11h, a través del canal de YouTube de la Secretaría de Derechos Humanos: youtube.com/sdhargentina



📌El caso



Tras ser víctima de un intento de femicidio perpetrado por su ex cónyuge y padre de sus hijxs en 2002, la justicia provincial sometió a Ivana Rosales a un proceso que lejos de haberle garantizado justicia, la revictimizó a través de actuaciones y decisiones discriminatorias y estereotipadas.

El tratamiento judicial del caso fue deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y contrario a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para estos casos. Ivana presentó entonces una denuncia ante la CIDH con el patrocinio del CELS. En ese marco, se inició un proceso de solución amistosa con el Estado argentino y la provincia del Neuquén.



Ivana falleció el 6 de septiembre de 2017 por un ataque epiléptico, consecuencia de la violencia perpetrada por su ex pareja. Su hija Abril tomó entonces como propio el proceso ante la CIDH.



📌Medidas de reparación



En septiembre de 2019, Neuquén asumió una serie de compromisos de reparación, que ahora con la firma del acuerdo con el Estado Nacional se complementan con medidas de alcance federal para avanzar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia por motivos de género.



El Acuerdo que se firmará el 23 incluye importantes garantías de no repetición en relación con las violencias por motivos de género, por ejemplo:



▶️ El compromiso de realizar acciones concretas dirigidas a fortalecer el acceso a la justicia;



▶️ Medidas para asegurar la efectiva implementación de programas de atención y acompañamiento integral a personas en situación de violencia por motivos de género;



▶️ Políticas para robustecer los dispositivos territoriales de atención,



▶️ Capacitaciones y sensibilizaciones sobre la temática;



▶️ Políticas de gestión de la información que permitan contar con datos fiables,



▶️Implementación de políticas públicas orientadas a prevenir hechos de violencia, entre otras.



▶️ Efectiva implementación del Estado Nacional del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.

