El artista transdisciplinar Matías Umpierrez dirige a Ángela Molina y Robert Lepage en Madrid

Luego de presentarse en Berlín, San Sebastián y Moscú y con fechas ya cerradas en Canadá, México y Colombia, el artista transdisciplinar argentino Matías Umpierrez se encuentra en Madrid presentando hasta el 13 de junio, la video instalación performática Museo de la Ficción I. Imperio en las Naves del Español. En esta versión del clásico de Shakespeare, Macbeth es interpretado por la prestigiosa actriz española Ángela Molina y Lady Macbeth por el actor y director canadiense Robert Lepage.



Con dirección, dramaturgia y diseño visual de Matías Umpierrez, el trabajo inaugura el primer Museo de la Ficción, una serie de piezas que reflexionan acerca de cómo puede ser museificada la ficción. En esta experiencia, el público ingresa a la sala en la que un cuadrilátero de pantallas de gran formato les acerca la historia de Macbeth desde una perspectiva transdisciplinar que combina teatro y artes visuales, ofreciendo una experiencia sensorial única al espectador.



El reparto se completa con figuras como Elena Anaya, Chema Tena, Ana Torrent, Adolfo Fernández, Javier Pereira, Tessa Andonegui, Javier Tolosa, Bore Buika y Alfonso Bassave, entre otros. Uno de los objetivos de la pieza es preservar el trabajo escénico de los intérpretes, sometido a un interesante proceso de museificación. El público adquiere un rol fundamental al sumergirse en esta experiencia: cada espectador construye su propio montaje creando su propia dramaturgia a partir de aquello que desea ver u omitir.



«Los géneros no condicionan los comportamientos de los personajes, solamente valen los impunes deseos de poder que a lo largo de la historia permanecen tan intactos como la codicia que empuja a gran parte de los sistemas económicos y políticos que gobiernan el mundo«, Matías Umpierrez.



Sobre Museo de la Ficción I. Imperio

Esta adaptación de Macbeth se ambienta en la España postdictadura de la década de los noventa. Pone en evidencia la ficción como herramienta de mediación social y política produciendo un mix entre la industria del entretenimiento, los mecanismos de poder en la actualidad y la furia que despierta el enfrentamiento entre tradición y globalización. Imperio inaugura Museo de la ficción, una sucesión de piezas que transitan entre las artes vivas, el video arte y las instalaciones site-specific con las que Umpierrez desafía los límites espaciotemporales de la ficción buscando su museificación para la presente y posterior memoria colectiva. Así, el creador argentino aborda una de sus principales líneas artísticas: propiciar que la ficción ingrese en los museos para generar en el espectador experiencias distintas.



Sobre Matías Umpierrez

El trabajo de Matías Umpierrez indaga las modalidades contemporáneas de los vínculos entre el espectador y la ficción. En este marco, sus proyectos transitan las fronteras que suceden entre artes escénicas, visuales y cine, activando la dialéctica público-escenario-discurso-escena-territorio. Por esta razón, sus piezas dialogan en términos globales cambiando de lugares, lenguas, dispositivos y disciplinas.



Sus trabajos han sido presentados en espacios no convencionales como edificios abandonados, estaciones de tren, fábricas de alimentos, iglesias, bosques o teatros, cines y museos, que incluyen instituciones como el Museo de Arte Moderno de Moscú, el Centro Dramático Nacional de Madrid, Complejo Teatral de Buenos Aires, MoMA (Museo de Arte Moderno de New York), Museo Reina Sofía (Madrid), Lincoln Center Film Society New York, entre otros. Entre sus últimos reconocimientos ha recibido el premio Rolex, que es otorgado a un solo artista del mundo por disciplina, cada cuatro años.



A través de la Plataforma Fluorescente, dispositivo transdisciplinar que lleva adelante como curador y director, y desde el cual se impulsan los proyectos colaborativos entre instituciones y creadores de distintas geografías, se realizará el estreno europeo en Alemania de Dramaturgia para una conferencia, en diálogo con el artista creador de la Compañía Forensic Architecture Eyal Weizman, la directora Israelí Einat Weizman y un grupo de performers provenientes de cuatro países y continentes distintos: Islandia, India, Sudáfrica y Canadá. La Plataforma Fluorescente también se encuentra planificando proyectos curatoriales en Buenos Aires junto al Festival Internacional de Dramaturgia, con curadores y artistas invitadxs.