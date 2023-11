El Ambientalismo llama a votar por la Democracia y contra Milei

Este miércoles 15 de Noviembre a las 18 hs las organizaciones ambientales salimos en nuestras redes sociales con un comunicado conjunto en el que manifestamos que no seremos neutrales frente a la elección de este domingo 19 de noviembre.

En vísperas de una elección que va a definir el destino del país por los próximos 4 años, creemos importante no permanecer indiferentes al contexto que nos atraviesa.

Es por ello que, en un escenario donde uno de los candidatos a presidente se encarga de afirmar, cada vez que puede, que el cambio climático no existe, no podemos más que alzar la voz para proteger los valores por los que venimos luchando año tras año.

A 40 años del retorno de la democracia a la Argentina, tenemos bien en claro que cualquier cambio positivo para el país y su gente sólo tendrá lugar bajo un sistema político que reconozca y defienda los derechos que tanto nos costaron conseguir.

La llegada al poder de Javier Milei representaría un enorme retroceso en términos ambientales y sociales. No tenemos dudas de que se trata de un candidato violento, que pone en jaque los más básicos acuerdos de convivencia social. No sólo la agenda ambiental se verá relegada sino que, lo que es aún más grave, correrá riesgo la posibilidad de manifestarse libremente en oposición a sus políticas. Por todo ello y mucho más, el ambientalismo no vota a Milei y llama a que hagamos lo necesario para evitar que sea nuestro próximo presidente.