EFEMÉRIDES: DEL DÍA 22 DE OCTUBRE

– Día Mundial de la Tartamudez

– Día Nacional del Derecho a la Identidad (en Argentina)

741 – Muere Charles Martel, mayor del palacio de Autrasia, abuelo de Carlomagno.

1811 – Nace Franz (Ferencz) Liszt, músico húngaro.

1814 – Se promulga la Constitución de Apatzingán, primera que tuvo el pueblo mexicano.

1853 – Muere Juan Antonio Lavalleja, militar y político uruguayo.

1854 – Muere el general José María Paz, militar argentino.

1865 – Fundación de «La Aurora», el primer periódico obrero cubano.

1868 – Los patriotas cubanos se apoderan de la ciudad de Bayamo, primer triunfo en su lucha por la independencia.

1881 – Firma de un tratado de límites entre Argentina y Chile.

1883 – Se inaugura The Metropolitan Opera-House Company, Ltd. en New York.

1906 – Muere Paul Cezanne, pintor francés.

1922 – Dimite el Gobierno italiano. El rey encarga a Mussolini formar Gabinete, con lo que comienza la dictadura fascista.

1930 – Nace Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

1931 – La Sociedad de Naciones exige de Japón que abandone los territorios chinos ocupados.

1937 – Nace José Larralde, cantautor argentino de música folclórica.

1943 – Nace Catherine Deneuve, actriz francesa.

1944 – Segunda Guerra mundial: comienza la batalla naval de Leyte, que duró cinco días y en la que EEUU destruyó el poder naval japonés.

1945 – Nace Tom Lupo, psicoanalista, conductor y poeta argentino.

1951 – EE.UU. realiza en el desierto de Nevada el ensayo de una bomba atómica táctica, de débil potencia.

1952 – Nace Jeff Goldblum, actor estadounidense.

1957 – Toma posesión de su cargo el presidente de Haití, Francois Duvalier.

1957 – Nace Daniel Melingo, músico argentino.

1962 – El presidente estadounidense John F. Kennedy anuncia el bloqueo de Cuba.

1967 – Numerosas manifestaciones contra la guerra de Vietnam tanto en ciudades de EEUU como de otros países.

1973 – Muere Pablo Casals, músico español.

1975 – Muere Arnold Joseph Toynbee, historiador inglés.

1975 – Una estación espacial soviética se posa en Venus y envía una fotografía del suelo del planeta.

1989 – El presidente del Parlamento húngaro, Matyas Szuros, proclama en Budapest el fin del Estado comunista.

1990 – Muere Louis Althusser, filósofo marxista y escritor francés.

1990 – Nace Nicolás Francella, actor argentino.

1997 – En Hong Kong, la Bolsa sufre el mayor desplome de su historia al caer un 6,6%.

1998 – Brasil lanza su satélite artificial SCD-2.

2004 – Se descubre un nuevo gen llamado dardarina en el cromosoma 12 humano, cuya mutación causa la enfermedad de Parkinson.

2006 – Muere Nelson de la Rosa, actor y humorista dominicano (n. 1968).

2014 – En Bogotá (Colombia) se inaugura la SIMONU Bogotá 2014 (Simulación de la Organización de las Naciones Unidas), el ejercicio de simulación de las Naciones Unidas más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo con más de 2500 participantes.

2017 – Muere George Young, músico, compositor y productor musical australiano (n. 1946).