EFEMÉRIDES: DEL DÍA 19 DE AGOSTO

– Día Internacional de la Fotografía

– Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

1662 – Muere Blas Pascal, filósofo, matemático y físico francés.

1839 – Presenta públicamente el daguerrotipo, inventado por el pionero en la fotografía Louis Jacques Mande Daguerre.

1845 – Muere el poeta José Rivera Indarte.

1883 – Nace Coco Chanel, diseñadora de modas francesa.

1909 – Primera carrera sobre la pista rápida en Indianápolis.

1934 – Plebiscito que permite a Hitler ascender a la presidencia de Alemania reteniendo el cargo de Primer Ministro.

1936 – Fusilan a Federico García Lorca.

1945 – Nace el músico Ian Gillan, de Deep Purple.

1945 – Nace Roberto Sánchez «Sandro», cantante argentino (f. 2010).

1946 – Nace Bill Clinton, abogado, político y presidente estadounidense entre 1993 y 2001.

1948 – Se crea la Universidad Tecnológica Nacional.

1951 – Nace Gustavo Santaolalla, compositor y guitarrista argentino.

1953 – Nace Nanni Moretti, actor, guionista y cineasta italiano.

1960 – Se lanza el Sputnik 5 con 2 perros y 3 ratas a bordo.

1965 – Nace Diego Frenkel, músico de rock argentino. Ex líder de la banda La Portuaria.

1967 – All You Need is Love, de Los Beattles, alcanza el primer lugar en los rankings.

1977 – Muere Groucho Marx, cómico estadounidense.

1983 – Unas 10.000 personas se manifiestan en Buenos Aires contra la ley de autoamnistía militar.

1983 – Muere Ulyses Petit de Murat, poeta, novelista y guionista cinematográfico argentino.

1985 – Nace Daniela Herrero, cantautora y actriz argentina.

1991 – Golpe de estado contra el presidente soviético Mijail Gorbachev.

2003 – Un ataque a la sede de la ONU en Bagdad deja un saldo de 17 muertos.

2009 – Muere Don Hewitt, productor de televisión estadounidense.

2010 – Muere Blanca Curi, ilusionista y tarotista argentina.

2010 – Estados Unidos retira, dos semanas antes de lo previsto, la mayor parte de sus tropas de combate de Irak en lo que se considera el fin de la guerra.1​

2012 – Muere Horacio Galloso, periodista argentino.

2012 – Muere Tony Scott, cineasta británico.

2016 – Muere Rogelio García Lupo, periodista de investigación e historiador argentino.​

2016 – Muere Horacio Salgán, pianista, compositor y director de orquesta argentino.

2017 – Muere Brian W. Aldiss, escritor inglés de ciencia ficción.