Del Caño en Lanús: «Hay que terminar con la precarización que es un verdadero fraude laboral»

Este domingo el precandidato a diputado nacional Nicolás Del Caño, que encabeza la lista 1 A del FIT Unidad, recorrió la Feria de Monte Chingolo (Lanús) para difundir sus propuestas y conversar con trabajadores, estudiantes y vecinos. Lo acompañaron, entre otros, las precandidatas a primera concejal Sofía Salce, precandidato a concejal Walter Terminiello y Joaquin Moyano, quien se postula como consejero escolar. Mientras recibía saludos y expresiones de apoyo apuntó contra el Primer Congreso de la Producción y el Trabajo realizado días atrás, donde empresarios, sindicalistas y funcionarios del Gobierno debatieron con la mira puesta en la modernización de los convenios y la productividad. Al respecto Del Caño señaló: «detrás de eufemismos como modernización laboral lo que esconden es la voluntad de avanzar en una reforma laboral, para quitar derechos, aunque sea mediante los cambios en los convenios. Casualmente se trata de una de las reformas estructurales que pide el FMI para el acuerdo por la deuda. No hay que dejar que avancen contra los derechos de las y los trabajadores».

Y agregó: «La gran mayoría de las fuerzas políticas quieren una reforma laboral, sea una ley o «en cuotas» atacando los convenios colectivos, para flexibilizar más a los trabajadores, mientras vemos una realidad de precarización laboral y desocupación gravísima en el conurbano. Durante la semana estuvimos acompañando el reclamo de los operarios eléctricos de la tercerizada EMA, muchos de ellos de Quilmes, que fueron despedidos por reclamar su efectivización, incluso violando el decreto que prohíbe los despidos. También los ferroviarios de MCM y otros sectores vienen haciendo un reclamo similar. Es un movimiento de lucha que, a pesar de que los sindicatos les dan la espalda, viene creciendo y es muy importante porque frente a esta situación tan grave que los trabajadores tomen en sus manos la decisión de luchar por sus derechos es fundamental, es la única forma que tienen de lograrlos. Hay que terminar con la precarización que es un verdadero fraude laboral en el que los trabajadores no tienen derechos y cobran un tercio del ya escaso salario de los efectivos».

Joaquín Moyano, precandidato a consejero escolar y joven precarizado, explicó la propuesta de reducir la jornada laboral para trabajar 6 horas, 5 días a la semana, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados, cobrando como mínimo la canasta básica laboral y generando trabajo con derechos. Explicó: «En el conurbano la mayoría de las y los pibes están precarizados, trabajando mil horas o están desocupados. Mientras, vemos cómo los políticos tanto del oficialismo como de la oposición, llenos de privilegios, hacen fiestas mientras que muchos murieron al seguir trabajando por los contagios. Tenemos que terminar con esta situación que nos roba cualquier perspectiva de futuro. Por eso estamos difundiendo esta propuesta, que está cobrando mucha fuerza y que tenemos que conquistar con la organización en los lugares de trabajo, en los barrios y en las calles», explicó.

En relación a esta situación la precandidata a primera concejal por Lanús Sofía Salce sostuvo: «Así como las mujeres nos organizamos y, producto de nuestra lucha de años logramos que el aborto sea ley en las calles con la enorme marea verde, es fundamental que nos organicemos para pelear por esta demanda».

Por su parte, el precandidato a concejal Walter Terminiello planteó: «Miles de docentes se quedaron sin trabajo mientras otros tenemos que trabajar hasta tres cargos para llegar a fin de mes. El gobierno de Axel Kicillof lanzó programas como el PIEDAS o ATR que no hicieron otra cosa que precarizarnos todavía más. Las aulas se caen a pedazos y muchos estudiantes perdieron la continuidad pedagógica por no poder acceder a la conectividad. En Lanús, gobernada por Néstor Grindetti de Juntos, la situación es igual o peor que antes. La crisis habitacional afecta a miles de familias, como las del Barrio Acuba que se encuentran en lucha por una vivienda digna, como las familias de Guernica o las de Barrio La Ribera en Lomas a las que el gobierno provincial les pasó las topadoras. Desde el espacio político que integro planteamos que hay que invertir las prioridades, dejar de pagar la deuda externa al FMI, que el gobierno del Frente de Todos dijo que iba a investigar pero terminó pagando peso por peso. Hay que destinar ese dinero a educación, salud y vivienda. No pueden seguir hipotecando el futuro de generaciones enteras».

También estuvieron presentes la precandidata a concejalas por Lomas de Zamora Paula Canalis y la precandidata a consejera escolar Carolina Gonzalez Massad.