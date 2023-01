Daniel Piccolo del PJ a Juntos con Diego Kravetz, escándalo político y sindical

El ex concejal peronista y dirigente sindical del STML, Daniel Piccolo, sorprendió a muchos al blanquear su pase del peronismo a juntos en un acto con el candidato a intendente Diego Kravetz, generando discusiones a nivel político y sindical.

l secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML) y referente de la agrupación «Madariaga«, Daniel Piccolo, minimizó el cruce con el titular del gremio, Miguel Pedhelez, y aseguró: «Una cosa es lo gremial y otra cosa es lo político». Piccolo manifestó su apoyo a la candidatura a intendente del actual Jefe de Gabinete, Diego Kravetz.

Lo curioso es que el pase lo blanquea Piccolo apenas días después de las elecciones municipales, en las que apoyó a Miguel Pedelhez, contra el candidato kravetcista, Nacho Degani. Y el mismo Pedelhez salió ahora a “crucificarlo” a Piccolo, al decir que ese pase al oficialismo fue una “falta de respeto” para con él y para con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús al que todavía el ex edil del Frente para la Victoria pertenece, aunque Pedelhez entiende que “no se puede estar en ambos lados”.

El apoyo público de Píccolo a la candidatura de Kravetz causó revuelo puertas adentro del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús, al punto que el titular del gremio, Miguel Pedhelez, llegó a calificar al hecho como «una falta de respeto«.

El secretario de Finanzas del Sindicato admitió que la decisión de acompañar al candidato oficialista «no fue comunicada con anterioridad» al titular del gremio y expresó: «Quizás me equivoqué en no charlarlo antes, pero nunca le faltaría el respeto«.

En tanto, Piccolo manifestó su intención de dialogar con Pedhelez luego del hecho y ratificó que su vínculo con el titular del Sindicato de Municipales de Lanús «no se va a romper ni nada por el estilo«.

Por otra parte, el referente de la agrupación Madariaga reafirmó que para él «el mejor candidato es Kravetz» y lo señaló como el «único capaz de conducir los destinos de la ciudad«. En un claro guiño hacia el espacio de Hacemos, el exconcejal ponderó la «extracción peronista» del precandidato a intendente y agregó: «No somos tan lejanos«.

Asimismo, el secretario gremial afirmó que su compromiso con Kravetz es «enteramente desde la militancia» y manifestó que el jefe de gabinete municipal «es la persona más capaz que hay en este momento«.

«Estoy totalmente convencido de que el peronismo en Lanús no tiene otra persona que me represente. A mi me tocó ser concejal dos años, y con Diego siempre tuve una buena relación. Hemos hecho muchas cosas, hemos trabajado conjuntamente sin ninguna grieta de por medio, y sé lo que hace. Por eso decidí acompañarlo» concluyó.