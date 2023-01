Daniel Oscar Cherutti con placa roja de Interpol

El Juez Federal Daniel Rafecas solicitó la captura de Cherutti por considerarlo partícipe de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en nuestro país. El ex agente de la SIDE habría participado de sustracción de menores y tormentos entre otros crímenes.

Interpol emitió un Alerta Roja para lograr la detención de Daniel Oscar Cherutti, un cañuelense que, según la justicia federal de nuestro país, habría participado de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

El Juez Daniel Rafecas ordenó la detención de Patricio Finnen, importante integrante de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) acusado de desviar la investigación del atentado a la AMIA y también implicado en crímenes durante la dictadura.

Cherutti, nacido el 18 de enero de 1947 (75 años), vivía en la calle Basavilbaso entre Independencia y Mitre, de Cañuelas, aunque actualmente se encuentra en Italia.



Hacia 2011 se radicó en la Comuna de Pettenasco en la provincia de Novara, región de Piamonte, con la intención de abrir un restaurante. Es hermano del humorista Miguel Ángel Cherutti, de quien fue representante en algún período.



Al igual que su hermano artista, tuvo inquietudes musicales, aunque no prosperaron. “Cantaba muy bien y en una época imitaba a Johnny Tedesco, usaba el seudónimo de Dany Cherui. Solía ponerse pulóveres con rombos de diferentes colores como el rockero del Club del Clan”, lo recordó un conocido de la adolescencia.



En el Alerta Roja publicado por Interpol en su web oficial y en sus redes sociales se indica que Cherutti está siendo buscado, en calidad de autor, de los delitos de privación ilegal de la libertad de un total de ciento ocho (108) personas, privación ilegal de la libertad agravada –por su duración de más de un mes- de siete (7) personas, aplicación de tormentos respecto de ciento cuatro (104) personas y sustracción de menores respecto de dos (2) personas.



Complementariamente, se le atribuye la comisión en calidad de cómplice primario, del homicidio agravado de diecinueve (19) personas.



El juez Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3, puso el radar sobre Cherutti tras la detención de Patricio Finnen, importante ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) acusado de desviar la investigación del atentado a la AMIA, por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.



En concreto Rafecas ordenó la detención de Finnen y la de otros cinco exintegrantes de la SIDE por su actuación en Automotores Orletti, centro de detención clandestino que funcionó durante la década del ’70 en el barrio porteño de Floresta, en la base que operaba en Bacacay y en otro centro ubicado en Pomar y Chiclana.



En simultáneo dictó la detención de Luis Nelson “Pinocho” González, Rubén Héctor Escobar, César Estanislao Albarracín y Hugo Ángel Carlet.



La orden incluye a Daniel Oscar Cherutti, pero como se encontraría radicado en Italia, Rafecas solicitó su captura internacional.



Los procedimientos se dan en el marco de la causa conocida como “Primer Cuerpo del Ejército”, en el que se investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Por el momento, los acusados no hicieron declaraciones al ser indagados y se encuentran alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo.