Costa Atlántica Oficiales de Policía salvan la vida de una persona utilizando RCP

Oficiales de policía se transforman en héroes al salvar una vida utilizando practica de RCP, felicitaciones a los jóvenes efectivos.

SIFP – ZONA ATLÁNTICA II (GRAL. PUEYRREDÓN – MAR CHIQUITA – SANTA CLARA DEL MAR – GENERAL ALVARADO – NECOCHEA – LOBERIA – SAN CAYETANO)

FECHA : 04/02/2024

HORA : 21:00HS

DEPENDENCIA.: COMISARÍA PRIMERA

PERS. INTERV. :

1) OFICIAL EGRESADO SALVADOR LUCAS TOMÁS CON LEG 439.989

2) OFICIAL EGRESADO ROMERO RODRIGO URIEL CON LEG 439.985

3) OFICIAL EGRESADA RUTI MERCEDES LUCÍA CON LEG 441.192

4) OFICIAL EGRESADO ORDOÑEZ FACUNDO ESEQUIEL LEG 440.557

5) OFICIAL EGRESADO GALÁN RUTH MARIEL YAMILA LEG 439.478

6) OFICIAL EGRESADA GAIG SOFÍA CON LEG 439.712

CARÁTULA.: Emergencia de Salud en vía pública

*LDH.: ENTRE RÍOS Y RIVADAVIA

SÍNTESIS.: Fecha, 21:00 hs, personal de OPERATIVO DE SOL A SOL 2023-2024, da aviso por capa operativa que una persona de sexo masculina mayor de edad sin identificar se descompensó en LDH. Por lo que se acerca personal de Op sol de Cria 1ra. Se solicita personal del SAME advirtiendo que la persona no tenia signos vitales. Los efectivos mencionados detectan que no posee signos vitales actuando rápidamen

te comienzan maniobras de RCP hasta el arribo del personal del.SAME. Logrando estabilizarlo. A la llegada de la ambulancia Móvil 6 a cargo de la doctora Cataláne se lo traslada al Nosocomio.HIGA.

Fdo. Comisario Mayor Guterme Ariel Suárez

_ Vdo Comisario General Leandro M Sarlo – Superintendente de Institutos de Formación Policial