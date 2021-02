Comunicado de Apsee, Denuncia por lobby de ex Secretarios de Energía

VIENEN NUEVAMENTE POR LA IMPUNIDAD Y LAS TARIFAS DE LAS EMPRESAS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS

He tomado conocimiento que el grupo de ex Secretarios de Energía, atacan a la intervención de los Entes Reguladores y solicitan terminar con la intervención de los mismos.

Como trabajador de una empresa eléctrica destruida por estos verdaderos paladines de la defensa de los intereses contrarios al Estado, hoy me llama la atención que estos mismos vienen nuevamente a favor de gestionar por los intereses monopólicos en contra del servicio público, de sus usuarios, lo que han hecho durante sus gestiones y en los últimos cuatro años del gobierno anterior, con las mismas mentiras que utilizaron en sus gestiones para destruirlas empresas del sector.

No llama la atención ahora que nos encontramos con Entes que están cumpliendo con su verdadero rol de control de las Empresas concesionadas y el freno a las impunidades que en los noventa y en el gobierno neoliberal anterior no sólo deterioraron las Empresas por falta de inversión, por vaciamiento de personal especializado, por mala atención y mal servicio a sus USUARIOS, habiendo llevado a las tarifas a cifras impagables con aumentos de casi el 3000%, vuelvan a pedir, sin aunque sea sonrojarse, que están ante una la falta de respeto a las leyes, esas que nunca cumplieron y fueron protagonistas de épocas donde el vale todo servía para que los empresarioshicieran espectaculares negocios.

Les informo que tenemos un abundante material, entre ellos se encuentra que han incurrido como mínimo en conflicto de intereses, que estuvieron en ambos lados del mostrador y me ajusto al nombramiento del Presidente del Enre que Uds dicen legal, este funcionario Chambouleyron construyo su carrera profesional prestando servicios en empresas reguladas, particularmente, en litigios contra nuestro país, lo cual demuestra que los análisis realizados como otros que están también en nuestro material, seguramente ese Comité de Selección que tanto los enorgullece no leyeron o estudiaron bien lo nombramientos, dado que refuerza el argumento hubo desviaciones manifiestas de poder en la designación y su consecuente invalidez, no olviden que él y el Ing. Bastos tuvieron, tienen y seguramente tendrán intereses en empresas del sector, ya que fueron sus clientes a lo largo de gran parte de sus carreras profesionales.

Y para no extenderme el Presidente del Directorio del Enre, ya que se constató que se había desempeñado en el bufete estadounidense “Compass Lexecon”, dedicado a asesorar empresas multinacionales en sus litigios contra Estados Soberanos en Tribunales Internacionales entre el año 2002 y el año 2015, ha para ser claro, fue testigo de parte contra el Estado Argentino en juicios que empresas energéticas constituidas bajo leyes argentinas (de capitales extranjeros) entablaron en el CIADI. Y ha sido uno de los grandes impulsores del tarifazo en Argentina. No llama la atención que hoy que el Ejecutivo le da la responsabilidad a los Entes, para negociar con las empresas Tarifas y Calidad de Servicios, que están aplicando sanciones cuando no se cumple con lo establecido en los contratos de concesión, que están a favor del cliente, que los atienden, que estén convocando a Audiencias Públicas para dar participación y transparentar los avances en las negociaciones, aparecen estos personajes, que todos fueron parte de todos los gobiernos que atentaron contra el Estado y en nombre del Mercado lo destruyeron y llama la atención que pronto también alguien de los noventa tomará la conducción de Edenor.

Señores ex Secretarios, como ha sido su historia, seguramente hoy son parte de una operación que intentan suprimir aquellos estamentos que tienen el objetivo de controlar, fijar tarifas con criterio, que las empresas inviertan y otras causales que seguramente a sus patrones no les conviene, desde hace 28 casi 29 años venimos luchando para terminar con la destrucción de las empresas de servicios públicos como un derecho humano, no dejaremos que este proceso de normalización y control que el Estado ésta desarrollando, por culpa de estas operaciones no puedan tener éxito por nuestra Patria, por nuestras empresas, por los usuarios y por nuestros trabajadores y trabajadoras.

Carlos A. Minucci Secretario General APSEEC .G. T.CORRIENTE FEDERALTRABAJADORES