Colombia: “Usted no es nada”: mujer que humilló a oficial de la Policía en el aeropuerto fue multada al regreso de sus vacaciones

El video en el que la mujer insulta al uniformado rápidamente se hizo viral y generó una oleada de comentarios negativos en contra de este comportamiento ya recurrente.

No pasó ni una semana desde que se registró el último caso del bien conocido “usted no sabe quién soy yo”, cuando la Policía Aeroportuaria confirmó la imposición de una multa a Magda Isabel Fernández, la mujer que agredió a dos agentes de Policía en el aeropuerto de Rionegro, al oriente antioqueño.

Ambos hechos quedaron registrados en video y no pasó mucho antes de que se hicieran virales, dejando mal parada a Magda, quien, de acuerdo con la Policía, no solo se encontraba alterada, sino también en aparente estado de embriaguez.

De ahí que, a su llegada a Bogotá, después de unos cuantos días en San Andrés, los mismos oficiales a los que intentó humillar días atrás la recibieran con dos comparendos y una denuncia penal:

La institución decidió “imponer orden de comparendo por el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en el artículo 35, numeral 1″, se escucha leer a la oficial, quien, soportada en la Ley, se dirige a Magda diciéndole: “Por lo tanto le exijo respeto a las autoridades, así como la respetamos a usted como ciudadana (…) y le informo que a usted se le interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por violar el artículo 429 de la Ley 599 del 2000, en la que se habla puntualmente de violencia contra los servidores públicos”. Lo anterior, en medio de la notificación de las autoridades, durante un fragmento grabado por Noticias Caracol.

Uno de los comparendos es por irrespeto a la autoridad de Policía y el otro por no acatar la solicitud del comandante de la aeronave, cunado este le pidió que abandonara el avión.

El incidente habría ocurrido unos días atrás, cuando la mujer, identificada por las autoridades como como Magda Isabel Fernández, se molestó tras no poder ingresar al avión por la puerta de embarque; ya que, al estar en posición retoma, los pasajeros debían llegar a la aeronave montados en un autobús.

Sin embargo, al momento de abordar, uno de los agentes de policía, presente en la pista, la habría abordado por su aparente estado de alicoramiento. A lo que Magda se fue en contra de él, e intentó pasar por encima de su autoridad:

“Mi amor, yo respeto a mi marido que es militar, tú eres policía, o sea, tú eres nada. Mi marido sí es coronel, ¿tú eres qué?”, le preguntó con desprecio, antes de alejarse.

Un segundo pleito antes de vacaciones

Ya en el avión, un segundo agente se vio en la obligación de pedirle a Magda que abandonara la aeronave, pero, esta se negó e inició un segundo pleito que, también, quedó registrado en video:

Magda Isabel: No, mi amor, yo sé la regla y, aparte de eso, mi esposo es general del Ejército. Y conozco exactamente, completamente, la regla.

Agente de Policía: Sumercé, tiene toda la razón, pero es que necesitamos…

Magda Isabel: No. Me mamaron gallo siete meses para este vuelo. Siete meses.

Agente de Policía: Lo que pasa es que ya van a reprogramar y su vuelo se quedaría aquí.

Magda Isabel: No, no, no. Esta es la aeronave. Hay combustible. Así que no. Que poena contigo, pero no.

Acto seguido, la oficial les pregunta a los otros dos pasajeros si vienen con ella, a lo que ambos responden que no. Y Magda Isabel reitera: “Me montan en otro vuelo o no me voy”.

La respuesta del Ejército

Sobre el bochornoso episodio protagonizado por Magda en el José María Córdova, se pronunció el Ejército Nacional, en aras de desmentir el supuesto parentesco con uno de sus hombres:

“Sobre un video donde una mujer usa palabras descomedidas hacia un integrante de la Policía Nacional, y dice ser esposa de un militar, se aclara que este dato no es real”.

Y aclararon que, aunque estuvo casada con un integrante de la institución –de quien no revelan su identidad o su cargo– ya no existe ningún vinculo entre ellos:

“La señora tuvo un vínculo marital hace más de 7 años con un integrante de la institución y, hoy (27/03/2023), según la información del Comando de Personal del Ejército Nacional no está vigente. El Ejército Nacional reconoce y aprecia el trabajo de la Policía Nacional”.