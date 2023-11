Claypole: Policía de la Ciudad se suicidó porque perdió Boca Juniors

Después de la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores, un fanático se quitó la vida y su familia quedó totalmente destruida por esta decisión.

Un hincha de Boca oriundo de Claypole decidió suicidarse por la tristeza que le generó el resultado en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense. Justamente, su familia brindó una nota a Crónica y contó más detalles de su ser querido.

Se trataba de Marcelo Alejandro Morales, un policía de 23 años que estaba de licencia médica tras haber contraído coronavirus. Además, era gran amante del xeneixe y le dejó todo a su hermano antes de su muerte al transferirle sus ahorros.

Además, su madre, Verónica, expresó que el policía “tenía una vida normal, no era un chico malo, no consumía nada. Él iba de su trabajo a su casa. Nunca lo iban a ver en la esquina con nadie, saludaba respetuosamente a todos”.

Verónica, en tanto, expresó: “Era re fanático de Boca, si perdía estaba mal, deprimido y triste. Decía que Boca no podía perder. Estaba viendo el partido con su hermano y con su papá. Yo le decía que tenga fe, que íbamos a ganar”.

“Hace tres semanas le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero le dijo ‘si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. El papá pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio”, continuó visiblemente conmovida en diálogo con Crónica TV.

Minutos antes del desenlace fatal, el policía se encontraba junto a su padre y su primo viendo el encuentro. “Cuando me fui de la casa, al rato me llamó la hermana diciéndome que se había pegado un tiro. Todos los partidos que miraba con él estaba loco, era muy fanático. Puteábamos los dos juntos. No amenazó con hacer nada, ni tampoco dio indicios”, indicó su primo.