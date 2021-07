Chubut: Detuvieron en Puerto Madryn a la extorsionadora «La Pochola»

El operativo de detención tuvo lugar en el barrio Procrear de Puerto Madryn, en Chubut, donde la Policía de esa provincia secuestró la moto en la que se movilizaba la delincuente y el celular con el que operaba.

La Policía de Chubut detuvo a una mujer una joven de 29 años acusada de una presunta «sextorsión» telefónica en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, luego de que le quisiera cobrar 100 mil pesos a un hombre a cambio de no publicar las fotos íntimas que presuntamente le había mandado por redes sociales.

La detenida fue identificada como Soledad González, que recibió el mote de «La Pochola». Para detener a la mujer, la Policía usó el llamado que realizó la propia extorsionadora al número de la víctima, para quitarle datos y dar con su paradero.

El encuentro tuvo lugar en el acceso al barrio Procrear, donde se realizaría la entrega del dinero, pero en realidad se trataba de un operativo de detención, comandado por la División de Investigaciones de la Policía de Chubut.

En el operativo, los uniformados secuestraron una motocicleta Honda Wave en la que se transportaba y un celular Motorola, el cual será peritado y que servirá como evidencia que confirme la estafa y extorsión en contra del hombre que la denunció.

Se trata de Soledad González, quien pretendía recibir 100 mil pesos por una “sextorsión”. Desde la Fiscalía advierten por la modalidad.

La víctima había realizado la denuncia. Y cuando recibió el llamado, en realidad atendió la policía, que se hizo pasar por él y pactó un encuentro en el acceso al barrio Procrear, sobre calle Hansen y Roca, para entregar la suma de 100 mil pesos.

Cuando la mujer arribó al lugar, fue detenida por la División de Investigaciones de la Policía. Del lugar se secuestró la motocicleta Honda Wave y su celular Motorola, que será peritado.

“Me llamó una persona que dijo que le había mandado fotos íntimas a la hija y que me iba a llamar el abogado para hacer un arreglo. Después me llamó otra persona que se identificó como abogado de la familia (utilizaba como foto de perfil la foto de un exjuez) y dijo que me iban a detener. Y ahí me solicitó 100 mil pesos para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar”, afirmó el denunciante.

La causa la lleva adelante el funcionario Juan de la Vega y en las próximas horas se realizará la audiencia de apertura de investigación y control de detención. El delito imputado es extorsión.