Caucho: Paro nacional por 24 horas desde la medianoche

El Sindicato Obrero del Caucho y Afines (SOCAYA), liderado por José Pasotti, anunció un paro de actividades por 24 horas en la industria del caucho de todo el país a partir de las 00:00 horas del próximo miércoles 9. La medida se implementará en los puestos de trabajo de todas las fábricas, ante la negativa de la Federación Argentina de la Industria del Caucho (F.A.I.C) de implementar el reajuste necesario en los salarios. “Quieren que nos conformemos con migajas que no estamos dispuestos a aceptar”, sostuvo Pasotti.

El conflicto surge a partir de que la Federación Argentina de la Industria del Caucho (F.A.I.C) no cumple con la cláusula de reajuste que estaba pactada para noviembre de 2021. El sindicalista expresó que el martes mantuvieron otra reunión vía Zoom con la F.A.I.C. y el Ministerio de Trabajo y que “la misma fracasó rotundamente porque quieren que nos conformemos con migajas que no estamos dispuestos a aceptar” y afirmó “seguimos firmes con nuestro reclamo del 25% de reajuste más un bono”.

Cabe destacar que el Ministerio fijó una última audiencia para el día jueves a las 11 horas y de no haber un acuerdo, la semana próxima se continuará con los paros. “Nos hartamos de la mentira, la falta de seriedad y compromiso de la F.A.I.C.”, manifestó Pasotti y agregó que “al día de la fecha no tenemos respuesta alguna, lo único que presentan son estadísticas inentendibles y números que siempre dan a favor de ellos, cuando la realidad la tiene en el bolsillo el trabajador que no puede vivir con estos salarios miserables”.

Por otro lado, el sindicalista dijo que “la Federación ni siquiera presenta una propuesta. Se ve que estos empresarios quieren seguir llevándosela ellos solos, mientras la gente pasa hambre y necesidades con un sueldo de los más bajos de la historia del caucho. Los compañeros y compañeras no aguantan más”.

El SOCAYA, tiene hoy unos 10.400 trabajadores activos, pero esa cantidad treparía a 12.000 de eventuales afiliados. Representan a los trabajadores de la industria que aplica el Convenio 179/75 Caucho como el Convenio 231/75 de Gomerías, Talleres de Recauchutaje y Armado de Rodados. También todas las gomerías del país están encuadradas en el gremio.