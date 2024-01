Castelar: Asesinan a una mujer en un robo delante de su hija adolescente

María Lucrecia Arias tenía 50 años. Llegaba a su domicilio junto a su hija cuando un grupo de delincuentes la atacó.

Una mujer de 50 años fue asesinada este jueves por la noche tras recibir un disparo en el tórax durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón. Fue atacada por un grupo de delincuentes que, tras cometer el crimen, se dio a la fuga.

El hecho tuvo lugar minutos antes de la medianoche en la intersección de las calles San Nicolás y Salcedo. La víctima, identificada como María Lucrecia Arias, llegaba a su domicilio acompañada por su hija en un vehículo Volkswagen Surán de color blanco cuando fueron abordadas por cuatro ladrones que descendieron de un automóvil negro.

Uno de los agresores disparó hacia el asiento de la conductora, provocándole la muerte prácticamente de inmediato al impactar una bala en su pecho, según informaron fuentes de la investigación al sitio Primer Plano Online. La mujer fue asesinada en el interior del auto, donde quedó atrapada por el cinturón de seguridad. Toda la secuencia ocurrió en el ingreso a la casa de la víctima y fue presenciado por su hija de 15 años, quien viajaba a su lado y resultó ilesa.

Pocos minutos después, efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al lugar acompañados de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para brindarles asistencia. Al llegar, se constató que Arias no presentaba signos vitales.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Nº 7 de Morón, a cargo de Matías Rapazzo, quien se presentó en la escena del crimen esta madrugada y ordenó la intervención de la Policía Científica para recopilar pruebas. Además, el fiscal ordenó la revisión de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los responsables, confirmaron fuentes judiciales.

En las últimas horas, el auto en el que se desplazaban los delincuentes fue hallado abandonado en la zona de Fuerte Apache, localidad de Ciudadela.

En diálogo con TN, Priscila, vecina de la víctima, expresó: “A las 11 de la noche escuché dos explosiones, que pensé que eran cohetes. Mis perros estaban como locos, y yo estaba tratando de hacer dormir a mi bebé. Alrededor de las 12 de la noche, salí a ver lo que estaba pasando y vi patrulleros cruzados en mi vereda, cortando la calle y a mucha gente, con ambulancias”.

“Me acerqué para preguntar qué estaba pasando, y un vecino me contó que le habían disparado a una mujer para robarle el auto. En ese momento, no sabía que su hija estaba con ella. Me dijo que lograron salir corriendo para pedir ayuda y que los ladrones se fueron. Le dispararon y dejaron el auto ahí”, relató.

“Me quedé un rato y escuché cuando le estaban diciendo a su hija que su madre había fallecido. Escuché sus gritos desgarradores, realmente fue horrible. Ya no se pueden soportar más estas situaciones”, agregó.

En cuanto a la seguridad en el barrio, Priscila comentó: “Es una zona bastante residencial, pasa la policía y todo. Solo nos manejamos con una cámara por si pasa algo. Hace dos meses le robaron el auto a mi vecina y logramos verlo con la cámara, pero eso es todo lo que tenemos”.