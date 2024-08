CABA: Identificaron al dueño de la Ferrari que hizo trompos en la Avenida y fue imputado

Se conoció el nombre del titular de la Ferrari que realizó maniobras temerarias en Avenida Lugones, a pocos metros del estadio Monumental. El vehículo ya contaba con dos infracciones de tránsito.

En las últimas horas se conoció el nombre del dueño de la Ferrari que realizó trompos en plena Avenida Lugones, cerca del estadio Monumental, y que el video de la maniobra peligrosa circuló en las redes sociales.

Este jueves se conoció un video en el que un conductor al volante de una Ferrari 456 GT, modelo 1997, patente BQB 368. realizó un derrape inesperado a la altura de la estación Ciudad Universitaria del Ferrocarril Belgrano, sentido hacia la Capital y con la avenida repleta de autos.

Se trata de un automóvil de alta gama que figura a nombre de Eduardo Juan Manuel Peña, un empresario de 60 años que integra la conformación de cinco sociedades.

También su nombre figuró en los medios de comunicación, cuando en 2018 resguardó al ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Oscar Thomas, en un barrio porteño de Recoleta. El ex funcionario quedó procesado por la causa del «cuaderno de las coimas» Oscar Centeno, presunto chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

En tanto, el auto en cuestión figura con dos multas por exceso de velocidad en CABA y en Panamericana, una de ellas con una infracción de 170 mil pesos.

El Gobierno porteño detalló que se le envió una notificación al titular del vehículo para acercarse a «comparecer», y se lo denunció desde el Ministerio Público Fiscal por «conducción temeraria, donde también se solicitó autorización para retener el vehículo». Se pudo determinar que el titular del auto no era quien manejaba y el conductor no identificado a los medios, presentó al letrado que lo defenderá ante Matías de Sanctis, titular de la Fiscalía N°7 de la Ciudad de Buenos Aires.

Este mismo jueves el fiscal De Sanctis dispuso que una comisión vaya al domicilio del dueño de la Ferrari y una vez allí:

Se tomen fotografías del rodado, como así también de la totalidad de documentación

Se secuestren las llaves de ignición del vehículo y todas sus copias

Se obtengan fotos del kilometraje de la Ferrari

Se le pongan franjas el auto, disponiendo su inmovilización

Se pidan las copias de la documentación personal del propietario registral de la Ferrari y se lo notifique

Fuentes del caso dijeron que al coche se “le realizarán diversas pericias”. Y ampliaron: “Pudo haberse tratado de una conducción imprudente o temeraria e, incluso, pudo haber sufrido un accidente”.

En el video se aprecia con claridad que en uno de los trompos el auto casi embiste a un motociclista lo que hubiera terminado en una tragedia.