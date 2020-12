Brey pidió por la unidad y la renovación de la CGT con Pablo Moyano al frente

Juan Pablo Brey, Secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, pidió por la unidad del movimiento obrero y la renovación de la CGT: “sería un orgullo que Pablo Moyano sea el Secretario General de la CGT porque tanto él como muchos otros compañeros de su generación venimos trabajando para que esa renovación se dé y creemos que este es el momento”.

Así, destacó que “Pablo ha crecido muchísimo, es un dirigente que se puede sentar en cualquier mesa a representar a los trabajadores de la mejor forma. Escucha, contiene, construye, teje lazos, ha madurado muchísimo y sigue siendo el mismo Pablo que lo ves en la calle siempre del lado del trabajador”, reconociendo también que “en nuestro crecimiento hay muchos dirigentes que nos han dado espacio, nos han enseñado, nos han guiado, que es el caso de Hugo Moyano, que siempre nos está abriendo puertas los más jóvenes”.

En el marco de la pandemia, Brey, quien integra el Frente Sindical para el Modelo Nacional, ponderó “el trabajo social que se hizo y que se sigue haciendo de parte de los sindicatos y de parte de las obras sociales, con ollas populares, con estructuras a disposición del gobierno y de la población, del ciudadano, y también con los trabajadores haciendo tareas esenciales, como los camioneros, como los tantos compañeros que siguieron trabajando en la pandemia y que garantizaron el abastecimiento, el transporte”.

“El caso nuestro Aerolíneas Argentinas yendo a Shanghái a traer respiradores, tests, lo vamos a hacer ahora seguramente con la vacuna, y haciendo vuelos sin descanso para estar a disposición de un país en un momento que lo necesita. Son los trabajadores los que ponen el alma y el cuerpo en todo esto. El rol de los sindicatos, las obras sociales y los trabajadores es fundamental”, sintetizó.

Asimismo, Brey se refirió a la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral, y señaló que el acuerdo “es bueno para la empresa y sus trabajadores, pero no fue fácil, como no es fácil el momento que estamos viviendo, y si bien se está reanudando la actividad, entre el 2021 las operaciones van a ser el 50% de lo que eran en 2019; entonces hay que buscar la manera de salir adelante sin que el costo lo paguen los trabajadores pero buscando la manera de hacer más eficiente la empresa”

El proceso “no es fácil porque hay que interescalafonar a los compañeros que provienen de Austral. La fusión es por absorción de Aerolíneas Argentinas a Austral y tienen convenios distintos, así que venimos negociando con la empresa, venimos discutiendo. Llegamos a un acuerdo final el miércoles pasado en una reunión que llevamos adelante por 13 horas y media y terminamos firmando de madrugada después de meses de discusión”, explicó Brey.

“Estamos viviendo la crisis más importante de la historia de la aviación, de la historia de nuestra industria, y la estamos afrontando con la mayor responsabilidad y prudencia posible. Hay empresas que se han ido, ya veníamos de una crisis desatada por la política aerocomercial del gobierno anterior y se agravó todo con esta pandemia”, sostuvo el sindicalista, quien también es Secretario de Prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

El conductor de los aeronavegantes rememoró que en el gremio “somos una conducción joven que ganó una elección siendo oposición, con una impronta nueva, con una fuerza nueva y tratamos de no perder esa motivación, de no perder ese contacto con el compañero, esa llegada que nos parece fundamental. Nosotros criticamos siempre la lejanía de las conducciones con sus bases, por eso no queremos entrar en esa y queremos seguir estando cerca del compañero”. Además, resaltó que “no dejamos de ser trabajadores, de ser compañeros: somos compañeros que hoy tenemos una responsabilidad mayor y sabemos que estamos de paso; hoy estamos ocupando estos cargos pero mañana podemos no estar y vamos a seguir con nuestra actividad”.

Para finalizar, Brey, como referente de la Juventud Sindical Nacional transmitió su mensaje a los jóvenes en este año difícil: “no bajen los brazos, todo lo que uno siembra a la larga se cosecha y no hay nada mas lindo que poner la vida a disposición y al servicio de los compañeros y los que más lo necesitan, todo llega en algún momento”.