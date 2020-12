Bono COVID: Gremios de la carne preparan nuevas medidas a días de finalizar la conciliación obligatoria

Bono: Gremios de la carne preparan nuevas medidas a días de finalizar la conciliación obligatoria



Los gremios de la carne preparan nuevas medidas gremiales en reclamo del pago de un bono de fin de año, a días de finalizar la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo.



Sin avances en la negociación, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines (Fesitcara) adelantó que reactivará el plan de lucha en frigoríficos de todo el país si los empresarios no dan respuesta al requerimiento de los trabajadores.



«Seguimos sin respuesta a nuestro justo pedido. Los empresarios nos están empujando al conflicto. Si no hay señales concretas volverán las medidas en todos los frigoríficos del país», anticipó Gabriel Vallejos, secretario general de la FESITCARA.



La organización solicitó el mes pasado a las cámaras empresarias de la industria de la carne el pago de un plus salarial en reconocimiento al esfuerzo realizado durante la pandemia.



El requerimiento no tuvo respuesta favorable por parte de la patronal y la situación derivó en la convocatoria de un plan de lucha con reuniones informativas en puestos de trabajo durante la última semana de noviembre.



Ante la contundencia de las medidas y la posibilidad de desabastecimiento, el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria instando a las partes a sentarse en una mesa de diálogo, que hasta el momento no colmó las expectativas de los trabajadores.



Vallejos realizó un «llamado a la reflexión» a los empresarios: «los trabajadores de la carne hicimos un gran esfuerzo poniendo en riesgo nuestras vidas para mantener en pie al sector, ahora es momento de un reconocimiento».



El próximo lunes 14 habrá una audiencia entre las partes y de no haber acuerdo, la FESITCARA evaluará acciones sindicales a concretarse una vez finalizada la conciliación obligatoria, el 17 del corriente mes.

Compartir Compartir Compartir Pin Tuitear